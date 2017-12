Canada 150: près de 31 millions de participants d'un océan à l'autre

Près de 31 millions de personnes auraient pris part aux activités entourant le 150e anniversaire de la Confédération canadienne selon les estimations du ministère du Patrimoine.

Dans un communiqué publié samedi, Patrimoine canadien précise que six millions de jeunes se sont mobilisés pour participer aux divers projets mis sur pied dans le cadre des célébrations. Au total, 5800 projets et activités, tant à l’échelle locale que nationale, ont été financés par Canada 150.

À la fin de l’année, le ministère prévoit que 87 % des Canadiens auront pris part aux festivités.

L’accès gratuit aux sites de Parcs Canada a été particulièrement attrayant pour les Canadiens. De fait, plus de 27,3 millions de personnes ont visité un parc national, un site historique national ou une aire marine de conservation.

La promotion du Canada comme destination touristique a également porté ses fruits, notamment auprès des jeunes Canadiens appartenant à la génération du millénaire. Une hausse de 16 % de cette clientèle touristique a été enregistrée cette année.

La ministre Mélanie Joly s’est réjouie de l’héritage que laissera la programmation de Canada 150 aux citoyens.

«Pour certains, ce sera un édifice, un souvenir, une nouvelle relation ou la découverte d'une nouvelle perspective, mais l'héritage de Canada 150 sera, pour moi, les liens que nous avons tissés entre nous», a-t-elle déclaré par voie de communiqué.

«Les investissements réalisés cette année permettront de renforcer notre sentiment d'appartenance et d'éveiller notre conscience citoyenne. Alors que nous réfléchissons à l'héritage de Canada 150 et à notre avenir, je tiens à souligner notre obligation permanente envers les Autochtones: un engagement à faire les bonnes choses, correctement. Aucune relation n'est plus importante.»