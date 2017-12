Le Canada dominant

BUFFALO | Sans réelle surprise, Équipe Canada junior a vaincu le Danemark 8-0 hier soir dans son quatrième et dernier match de la ronde préliminaire pour s’assurer du premier rang du groupe A.

Robert Thomas, Brett Howden avec deux, Sam Steel, Cale Makar, Alex Formenton, Michael McLeod et Drake Batherson ont marqué pour Équipe Canada junior qui termine le calendrier préparatoire avec une fiche de trois victoires et un revers en tirs de barrage.

« J’aime où nous en sommes. Finir premier était important pour nous et j’ai aimé la façon dont nous avons géré le match ce soir, a mentionné l’entraîneur canadien Dominique Ducharme. Ce n’était pas facile parce que le match d’hier (vendredi contre les États-Unis) était fort en émotions. Nous avons été dehors pendant plusieurs heures et ça draine de l’énergie. Nous avons joué de la bonne façon ce soir. »

ÉCJ terminera donc en tête de son groupe et ce, peu importe le résultat du match entre les États-Unis et la Finlande cet après-midi à 16h. ÉCJ profitera maintenant de deux jours de congé avant d’affronter la quatrième position du groupe B, soit la Suisse ou la République Tchèque.

Ces deux équipes s’affrontent d’ailleurs sur le coup de midi aujourd’hui. Plusieurs scénarios mathématiques sont encore possibles mais une victoire tchèque en temps réglementaire assurerait la Suisse de la quatrième place et d’un affrontement face au Canada.

Match à sens unique

Peu de gens s’attendaient à un match serré entre le Danemark et le Canada hier et ce ne fut effectivement pas le cas.

Les pauvres Danois qui, avant d’affronter le Canada s’étaient inclinés 9-0 face aux États-Unis et 4-1 face à la Finlande, ont eu de la difficulté à contrer la vitesse canadienne. Lorsque le Canada a inscrit son cinquième but, en deuxième période, ÉCJ avait autant de buts au compteur que le Danemark n’avait de tirs !

La domination du Canada se poursuit donc contre les Danois puisqu’il a porté sa fiche à cinq victoires et aucune défaite contre ses rivaux scandinaves au Championnat mondial de hockey junior. Lors de cette séquence, la sélection nationale a marqué 36 buts et n’en a accordés que quatre.

Hart en action

Même s’il a été impliqué dans le match haut en émotion de vendredi face aux États-Unis au New Era Field, c’est Carter Hart qui était l’homme de confiance de Dominique Ducharme hier face au Danemark.

« Nous avons deux jours de congé avant les quarts de finale et on veut que Hart joue, a expliqué l’entraîneur en matinée. Il a été bon vendredi et il est habitué de jouer deux matchs en deux soirs.»

L’homme masqué canadien n’a pas été testé à outrance mais il a quand même dû se signaler à quelques reprises, dont deux fois en première période sur des attaques de Joachim Blichfeld. Au final, Hart a réalisé 18 arrêts tandis que son vis-à-vis Emil Gransoe a cédé huit fois sur 44 tirs.

« Sur le plan personnel, ce genre de matchs est parfois plus difficile car tu ne reçois pas beaucoup de lancers. L’officiel est même venu me voir pour me demander à la blague si j’avais froid et si je voulais une couverture ! J’ai essayé de demeurer concentré sur le match. »

Prêts pour la ronde des médailles

BUFFALO | Maintenant que le calendrier préliminaire est terminé, Équipe Canada junior profitera de deux jours de congé avant d’entamer la partie cruciale de sa quête vers une première médaille d’or depuis 2015.

Dominique Ducharme donnera un congé complet à ses troupiers aujourd’hui et l’équipe patinera demain en vue de son match de quarts de finale, mardi. À partir de là, chaque rencontre sera sans lendemain et Ducharme sent que sa formation est prête pour le défi qui l’attend.

« On utilise l’expérience qu’on a maintenant et on se prépare à toutes les situations. Je pense que nos joueurs ont vécu beaucoup et ils comprennent ce qui les attend. On va se préparer peu importe l’équipe qu’on va affronter. L’important est d’être la meilleure version de nous-mêmes et de jouer de la bonne façon. »

Équilibre

Après quatre matchs, l’échantillon est assez clair pour permettre à Ducharme et son équipe de faire une réelle évaluation des effectifs qu’ils ont entre les mains à l’aube de la ronde des médailles. L’entraîneur canadien assure que ce qu’il a vu d’ÉCJ jusqu’à présent est ce à quoi il s’attendait en début de tournoi.

« On a de l’attaque de tout le monde. On aime l’équilibre qu’on a. À chaque match, un joueur différent s’illustre. Par contre, on a été indisciplinés par moment et on ne s’attendait pas à ça. On a appris de ça et on va être prudents dans les matchs qui s’en viennent », a ajouté Ducharme, heureux que ses joueurs n’aient été coupables que de deux pénalités mineures hier soir.

Tout le monde produit

Hier, même si dans une dégelée de 8-0 tout le monde engraisse sa fiche personnelle, c’est le trio de Brett Howden qui a contribué en attaque. Howden a terminé avec deux buts tandis que ses compagnons de trios Alex Formenton (1-1) et Maxime Comtois (0-1) ont aussi noirci la feuille de pointage.

« Plus tu as de la profondeur, plus c’est bénéfique à long terme, a mentionné Howden qui a été nommé le joueur du match pour le Canada. C’est important de ne pas avoir à te fier absolument sur un ou deux trios pour marquer des buts. C’est excitant de voir que tout le monde peut produire. »

En quatre parties, Équipe Canada junior a vu 13 représentants différents inscrire au moins un but et deux patineurs seulement n’ont toujours pas inscrit de points, soit le défenseur Dante Fabbro, utilisé sporadiquement en raison d’une blessure, ainsi que Tyler Steenbergen qui, en théorie, est le 13e attaquant de l’équipe.