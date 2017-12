Des sacs pour Molson et Bergevin

Je pense au contraire que c’est une façon géniale de communiquer. Les quatre statues des légendes sont installées le long du Centre Bell. En posant des sacs de papier sur leurs têtes, l’auteur a atteint son objectif : faire passer son message. Il est un fan mécontent, outragé, écœuré et, sans le savoir, il parle au nom des milliers de fans. Et pourquoi pas de dizaines de milliers d’amateurs ulcérés ?

En plus, notre vandale a atteint un deuxième objectif : en posant un sac sur la tête des légendes, il les empêche de voir l’allure honteuse d’une Organisation que ces Grands ont bâtie à force de buts, de passes, d’exploits et de coups de cœur. C’est une façon de les protéger de la honte.

Howie Morenz, Maurice Richard et Jean Béliveau sont déjà au paradis. S’ils sont gênés, ils sont trop loin pour le faire savoir. Quant à Guy Lafleur, avec son franc-parler légendaire... il ne se gêne pas pour dire que rien n’a du sens dans cette Organisation qui le paye en espérant empêcher ainsi l’esclandre.

Les sacs de papier, ce ne sont pas les légendes qui devraient les porter. C’est Geoff Molson le premier qui devrait avoir honte. C’est lui le propriétaire, c’est lui le président, c’est lui qui a consenti tous les pouvoirs à Marc Bergevin et a autorisé le congédiement de Michel Therrien et l’octroi d’un plantureux contrat de cinq ans à Claude Julien.

C’est lui aussi qui encourage Marc Bergevin et Donald Beauchamp à ériger un Rideau de fer autour des joueurs et à instaurer un véritable KGB au sein de l’Organisation. Quand faut aller à Kazan pour parler à Andreï Markov après 16 ans passés à Montréal ou à Candiac, c’est qu’il y a un ta... de gros problème. Et le problème n’est pas à Kazan.