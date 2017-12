Kansas: un homme est tué par la police à cause d’un canular malveillant

WICHITA, Kansas | Un homme a été tué par erreur par les forces de l’ordre à Wichita, dans l’État du Kansas, après un appel au 911 prétendant qu’un drame familial se déroulait chez lui.

Le drame occasionné par un canular malveillant est survenu jeudi soir.

Vers 18 h 30, les policiers ont reçu un appel d’un individu affirmant qu’il avait tiré une balle d’arme à feu dans la tête de son père et qu’il ne respirait plus, selon KAKE, une station de télévision locale. L’homme a ajouté qu’il avait une arme de poing et qu’il détenait sa mère et son frère ou sa sœur en otage. Il a aussi indiqué au cours de son appel au 911 qu’il avait arrosé la maison d’essence et qu’il pensait y mettre le feu.

Dans la foulée de cet appel, plusieurs agents de la police de Wichita ont été envoyés sur les lieux où le drame semblait se dérouler.

«Nos agents sont venus ici en se préparant à faire face à une situation de prise d’otages, a expliqué le chef adjoint de la police, Troy Livingston. Plusieurs se sont mis en position. Un homme est venu à la porte d’entrée et un de nos agents a déchargé son arme.»

La victime, Andrew Thomas Finch, n’était pas armée. L'homme de 28 ans a été abattu par un policier alors qu’il déplaçait ses mains vers sa taille. Il a été conduit dans un hôpital local où son décès a été constaté.

Personne n’a été découvert sans vie dans la maison et les gens qui s’y trouvaient ont été interrogés.

Vendredi, la police de Wichita a expliqué aux médias qu’il s’agissait d’un cas typique de «swatting», un phénomène qui a pris naissance il y a quelques années et qui consiste à faire intervenir des équipes policières comme le swat chez quelqu’un sous un faux prétexte.

La police assure que cette mort tragique était évitable.

«À cause d’un mauvais farceur, nous avons une victime innocente, a déploré le chef adjoint Livingston. Si le faux appel à la police n’avait pas été fait, nous ne serions pas allés là.»

Le mauvais farceur en question a été arrêté vendredi après-midi à Los Angeles. Il s’agit de Tyler Barriss, un récidiviste âgé de 25 ans. Il avait déjà été arrêté en 2015 pour de faux appels à la bombe.