La fonte des glaces

Si on a envie de terminer l’année sur une note franchement joyeuse, c’est le bouquin qu’il nous faut !

Quand on a eu pour père un comptable qui a trouvé la mort en Afrique sous les pattes d’un éléphant, on peut s’attendre à connaître un destin extraordinaire. Le petit Louis finira pourtant par grandir à Carcassonne aux côtés de sa tendre maman et, malgré quelques années d’adolescence un peu houleuses qui auraient pu le voir mal tourner, il consacrera l’essentiel de sa vie à la cochonnaille.

Dans la petite boutique qu’il ouvrira avec sa femme rue Lavoisier à Toulon, Louis confectionnera pendant près de 40 ans les meilleures rillettes et le meilleur boudin de toute la région du Var. Une existence simple qui le comblera pleinement jusqu’à ce que la mort de sa chère épouse et l’âge le poussent à prendre sa retraite.

Cocasse et déjanté

Si elle avait été racontée par tout autre que Joël Baqué, dont l’imagination ne semble pas avoir de limites, la suite aurait sans doute été particulièrement triste. Car s’il a encore la santé, Louis n’a plus le moral, ses journées étant d’un mortel ennui. Mais un beau matin, en faisant les brocantes, il découvrira dans une vieille armoire flamande un manchot empereur empaillé. Et aussi fou que cela puisse paraître, ce sera pour lui le début d’une grande histoire d’amour. À tel point qu’il convertira le grenier de son modeste pavillon en simili-banquise.

Un roman à la fois cocasse et ­complètement déjanté qui ne ­tardera pas à nous entraîner au cœur de ­l’Antarctique et de ses problèmes de réchauffement climatique.

FRISSONS GARANTIS

Photo courtoisie

L’auteur de ce thriller, qui a ­longtemps exercé le métier de ­psychiatre, nous permet ­d’assister en direct à la naissance d’un ­nouveau tueur en série... en ­mettant en scène un brillant médecin ­spécialisé en cardiologie qui va ­délibérément choisir de se ­transformer en véritable machine à tuer.

Plan machiavélique

Après avoir découvert par hasard que sa femme le trompait avec l’un de ses très estimés confrères, ­Jeremy Balint, 34 ans, décidera d’éliminer ce rival susceptible de lui enlever à court ou moyen terme tout ce qu’il chérit le plus au monde : son épouse dévouée, son confort, sa vie parfaitement bien organisée et, surtout, ses deux adorables petites filles. Mais avant de passer à l’action, Jeremy prendra d’abord le temps d’ourdir un plan ­machiavélique qui l’obligera entre autres à laisser derrière lui quantité de cadavres...

À défaut d’être géniale, l’intrigue qui en découle réussit assez facilement à nous tenir en haleine jusqu’à la fin, pouvoir entrer dans la tête d’un sociopathe étant en soi plutôt rare !

À LIRE AUSSI CETTE SEMAINE

Les aventures de Ruben ­Jablonski

Photo courtoisie

Difficile de ne pas être fasciné par les romans d’Edgar Hilsenrath, écrivain juif allemand qui a eu la malchance de naître en 1926. Ayant lui-même vécu le pire, il parvient en effet à raconter la Seconde Guerre mondiale de façon souvent drôle. Un tour de force qu’il a encore réussi à accomplir avec ce livre, qui met en scène un jeune Juif sur le point de quitter le ghetto où il a trop longtemps été enfermé.

La fille dans le brouillard

Photo courtoisie

S’inspirant d’un cas vécu, cet excellent Donato Carrisi se penche sur une tragique affaire de disparition : à Avechot, petit bourg alpin de 3000 habitants, la jeune Anna Lou Kastner s’est en effet littéralement évaporée dans la nature la veille de Noël, une fête qu’elle ­n’aurait pourtant raté pour rien au monde. La fugue étant exclue, le commandant de police Vogel débarquera donc sur place avec la ferme intention de découvrir ce qui a bien pu lui arriver.

Cocktails pour les geeks

Photo courtoisie

Pourquoi geek ? Parce que toutes les recettes qui ont été réunies dans ce livre tournent autour de films, de séries télé, de jeux vidéo ou de bandes dessinées très populaires. Le soir du Nouvel An, on pourra ainsi siroter un ­Rondoudou (Pokémon), un Tuco ­(Breaking Bad), un Tony Stark (Avengers), vin chaud de Guethenoc (Kaamelott) ou un Pandora (Avatar). Des versions sans alcool et plein de petites bouchées apéritives sont également proposées.

Petits crimes entre amis

Photo courtoisie

Une façon sympa de célébrer le jour de l’An ? Ouvrir ce coffret qui donne la chance de jouer à 10 parties de Petits crimes entre amis. Autrement dit, après s’être glissé dans la peau du personnage qui nous a été octroyé, on doit découvrir l’auteur d’un crime... alors qu’on a nous-mêmes quantité de secrets inavouables sur la conscience. Permet d’amuser de quatre à six joueurs de 14 ans et plus.