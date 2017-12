Les 10 chansons de l’année

Les journalistes de la section Spectacles vous présentent les 10 chansons qui les ont fait vibrer cette année.

Sortie_Exit Photo d'archives

Philippe B

Cette chanson nous a hantés durant des semaines. Elle compte parmi les pièces du magnifique album La grande nuit vidéo qui ont bénéficié de l’apport de la chanteuse Laurence Lafond-Beaulne, moitié du duo Milk & Bone. Sensible et captivant, ce dialogue musical traduit toute la richesse de l’univers de Philippe B, un grand artiste. (VG)

Sleeping on My Own

Geoffroy

Nous aurions pu choisir plusieurs pièces tirées du premier album de Geoffroy, Coastline, qui a été la trame sonore de notre été. Bien que sa pièce-titre nous ait fait voyager, c’est Sleeping on My Own, un morceau qui traduit une envie certaine de liberté, qui nous a le plus accrochés. Un must pour les amateurs d’électro-pop. (VG)

Guilty

Paloma Faith

Dans la même veine que Only Love Can Hurt Like This, son méga hit, Guilty permet à la chanteuse britannique Paloma Faith de montrer toutes les couleurs pop, soul et jazz de sa voix unique. Une pièce parfaitement représentative de son tout dernier, et exquis, album The Architect. (BL)

Loving Game

Peter Peter

Pour l’originalité de son son, mais aussi de son vidéoclip délicieusement déjanté, la pièce Loving Game nous est entrée dans la tête cette année pour y rester. Et on ne s’en est jamais plaint. (BL)

Retrouvailles Photo courtoisie

Émile Proulx-Cloutier

Que se passe-t-il quand d’anciens amoureux se retrouvent vingt ans plus tard ? Émile Proulx-Cloutier en fait une émouvante ode à la nostalgie, aux « qu’est-ce qu’on serait devenus », dans une langue belle, juste assez jouale et sertie d’un piano au diapason des sentiments suscités par ces retrouvailles. (CB)

Magnificient (She Says)

Elbow

Pas loin du trésor national dans son Angleterre, le groupe Elbow passe un brin inaperçu chez nous. Il ne manque pourtant pas d’attraits, tous réunis dans cette fable humaniste portée par le chant inspiré de Guy Garvey et un ensemble de cordes somptueuses. (CB)

Holding On

The War on Drugs

Le groupe de Philadelphie est passé maître dans l’art de concevoir des morceaux indie rock qui baignent dans l’americana. Sur la très accrocheuse Holding On, on retrouve des inspirations de Bruce Springsteen et Arcade Fire. Une pièce parfaite pour les balades en voiture, le haut-parleur dans le tapis. (RGM)

Green Light Photo d'archives, AFP

Lorde

Après un premier album très remarqué à l’âge de seulement 16 ans, la jeune Néo-Zélandaise aurait pu crouler sous la pression. Mais non, quatre ans plus tard, elle est revenue plus en forme que jamais. Débutant très lentement, Green Light gagne en progression pour se transformer en incontournable des pistes de danse. (RGM)

Humble

Kendrick Lamar

Accompagné du meilleur vidéoclip de 2017 et doté d’une production impeccable de Mike Will Made It, cet extrait du disque Damn a fait naître l’une des répliques les plus populaires sur Twitter cette année : « Bitch, sit down ». En plus d’avoir aidé Kendrick Lamar à confirmer sa place au sommet du hip-hop, la chanson Humble a permis au rappeur de percer la scène pop. (MAL)

Kamikaze Photo d'archives

Patrice Michaud