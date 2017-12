Les 10 meilleurs films de l’année

En 2017, les bons films ont été nombreux. Voici les 10 meilleurs selon les journalistes de la section Spectacles.

Détestable Moi 3

Les parents auront autant de plaisir que leurs enfants à découvrir le dernier volet de la série Détestable Moi. Balthazar Bratt, un ex-enfant vedette des années 80 devenu vilain, y est pour beaucoup. La scène d’ouverture, durant laquelle il effectue un cambriolage au son de Bad de Michael Jackson, en vaut le détour à elle seule. (VG)

Get Out

L’acteur et humoriste américain Jordan Peele en a surpris plus d’un cette année avec Get Out, sa première offrande à titre de réalisateur. Et pour cause. Son film alliant adroitement le drame, l’horreur et le suspense nous hante toujours. (BL)

120 battements par minute

Les années 80, le sida, le militantisme : Grand Prix à Cannes, ce film français nous rappelle qu’il fut une époque où cette maladie progressait dans l’indifférence des pouvoirs publics pendant qu’une poignée d’activistes multipliaient les coups d’éclat pour éveiller les consciences. Nécessaire et maîtrisé de bout en bout. (CB)

Mise à mort du cerf sacré

Maître des récits étranges, Yorgos Lanthimos filme avec une précision chirurgicale ce thriller sous forme de tragédie grecque dans lequel un ­chirurgien, sous l’emprise du fils psychopathe d’un patient décédé de sa négligence, doit sacrifier un membre de sa famille. (CB)

Trois affiches tout près d’Ebbing, Missouri

Astucieusement construit autour de la révolte contre la police locale de la mère d’une adolescente assassinée, cette œuvre de Martin McDonagh est une puissante comédie noire, l’un des ­meilleurs films américains de l’année, servie par des compositions fabuleuses de Frances McDormand, Woody ­Harrelson et Sam Rockwell. (CB)

Lady Bird

Le passage de l’adolescence à l’âge adulte a rarement été raconté de façon aussi sensible et sincère que dans cette charmante comédie douce-amère que l’actrice et réalisatrice Greta Gerwig a écrite en s’inspirant de sa propre jeunesse. (MD)

Les Affamés Photo courtoisie

Ce surprenant film de zombies ­québécois habilement réalisé par Robin Aubert réunit tout ce qu’on aime voir dans ce genre de cinéma : de l’horreur, du gore, de l’humour et des sensations fortes. (MD)

Blade Runner 2049 Photo courtoisie

Les attentes étaient élevées, mais Denis Villeneuve a réussi à les combler en réalisant une suite de Blade Runner aussi grandiose que spectaculaire qui respecte parfaitement l’esprit et l’univers du premier film sorti en 1982. (MD)

The Florida Project Photo courtoisie

Impossible de ne pas tomber sous le charme de l’adorable Moonee, la jeune héroïne de six ans de ce drame poétique, qui brosse un portrait sensible et touchant de l’Amérique des laissés-pour-compte. (MD)

Dunkerque