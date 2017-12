Les 6 meilleurs spectacles de l’année

« Du très grand art », avions-nous écrit sur cette proposition originale de l’humoriste avec l’orchestre symphonique. André Sauvé livre une proposition extrêmement rafraîchissante qui marie à merveille deux univers habituellement très éloignés. Une réussite sur toute la ligne qui s’est avérée fort impressionnante et dont on se souviendra très longtemps. (RGM)

Daniel Bélanger

C’était la première fois en dix ans que l’on retournait voir l’auteur-compositeur en spectacle. Et wow, quel concert ce fut ! On s’est senti comme si l’on retrouvait un vieil ami qui n’avait pas changé. Voilà le concert d’un grand artiste en parfaite possession de ses moyens. (RGM)

Half Moon Run ne cherche pas à en mettre plein la vue. La musique est au cœur des préoccupations du groupe de Montréal et c’est ce qui fait le charme de leurs concerts. À l’Impérial Bell de Québec, dans un environnement favorisant l’intimité entre les artistes et le public, c’était exquis. (CB)

P!nk ne dit jamais non à un défi. Alors, pensez bien qu’elle n’allait pas dire au projet de survoler les plaines d’Abraham en chantant So What, l’un des nombreux hits entendus durant l’un des concerts pop les plus mémorables présentés au Festival d’été. (CB)