L'Océanic obtient un choix de 1re ronde

L’Océanic de Rimouski a poursuivi son magasinage du temps des Fêtes, samedi. Quatrième pointeur de l’équipe, l’attaquant Maxim Trépanier a été cédé aux Olympiques de Gatineau en retour d’un choix de première ronde pour la prochaine séance de sélection de la LHJMQ.

Même si l’entraîneur et directeur général Serge Beausoleil n’a pas voulu ouvrir son jeu pour la suite des choses en entrevue, cette transaction pourrait bien en cacher une autre d’ici la conclusion de la période des échanges, ce genre de choix attirant la convoitise. Cette sélection appartenait initialement aux Huskies de Rouyn-Noranda.

«C’est un joueur qui était apprécié de ses coéquipiers et qu’on aimait, mais on a beaucoup de joueurs semblables dans notre équipe et on voulait apporter une autre touche. Un choix de première ronde, c’est une valeur importante qui nous permet de pouvoir être créatif», a résumé Beausoleil.

Âgé de 18 ans, Trépanier en est à une première saison complète dans le circuit Courteau, après avoir participé à seulement 29 rencontres l’an dernier. Il comptait neuf buts et 15 passes en 34 matchs au moment d’être échangé aux Olympiques.

L’Océanic accueillera les Remparts au Colisée Financière Sun Life, dimanche après-midi, pour la veille du Nouvel An.