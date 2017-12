Période de grands froids: glace noire et adhérence réduite sur les routes

Les grands froids qui touchent actuellement le Québec réduisent grandement l’adhérence des pneus sur l’asphalte, ce qui entraîne de nombreux accidents sur les routes.

On retrouve de la glace noire sur les chaussées de Montréal et en périphérie. Le pont Charles-De Gaulle, reliant Montréal à Terrebonne, a d’ailleurs été fermé samedi matin en raison de la chaussée glacée, puis rouvert vers 10 h. Des équipes du ministère des Transports ont été mobilisées pour épandre des abrasifs.

«Nos patrouilleurs sont présents sur le réseau autoroutier ce matin dans toutes les régions, a expliqué Geneviève Bruneau, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ). On remarque plusieurs collisions et sorties de route. Ce qui est une bonne nouvelle, c’est qu’il n’y a rien de majeur.»

Le secret pour éviter de se retrouver dans un fossé ou de percuter un autre véhicule? Ralentir, a souligné Mme Bruneau.

«On demande aux gens d’adapter leur conduite aux conditions routières et climatiques, a dit la policière. On est en période de réjouissances, c’est un long congé, les gens ont des déplacements prévus. On leur demande de prendre quelques minutes ou même quelques heures supplémentaires pour effectuer leurs déplacements.»

Les policiers demandent aux automobilistes de garder une distance sécuritaire entre leur véhicule et celui qui les précède. On recommande aussi de bien déneiger les véhicules, d'en dégivrer les fenêtres et les rétroviseurs, et de s'assurer d’avoir du lave-glace en quantité suffisante.