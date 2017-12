« Les gens ont deux choix, dimanche soir. Sois tu t’en viens sur la Grande Allée, ou bien tu regardes le Bye bye. Mais le Bye bye est en reprise demain, nous autres non, on va être en démontage », lance à la blague André Verreault.

Hier, ses équipes en étaient à mettre la touche finale au montage des scènes, éclairages et points de vente d’alcool. Stations chaleur avec foyers et fourrures, bars de glace, ambiances musicales variées et même des tempêtes de confettis : tout a été pensé pour faire bouger les fêtards, assure-t-on.