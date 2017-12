Que faire de vos vieilles décorations de Noël?

Noël vient de passer et, pour certains, il est déjà temps de ranger les décorations. Toutefois, il est important de disposer adéquatement des articles brisés afin de respecter l’environnement.

Les ampoules et les boules de Noël brisées ne vont pas au recyclage, mais bien aux poubelles, a souligné en entrevue à TVA Nouvelles la porte-parole de Recyc-Québec, Brigitte Geoffroy. Même chose pour les guirlandes et les lumières.

Si les décorations sont encore intactes mais que l’on veut s’en départir, on peut les donner au suivant ou dans des centres de revalorisation, comme Renaissance. Ainsi, elles auront une deuxième vie et aideront des gens qui en ont besoin.

Papier d’emballage

Pour ceux qui ont encore quelques cadeaux sous le sapin, il est important de souligner que ce ne sont pas tous les papiers d’emballage qui vont au bac de récupération. Ceux ayant un aspect métallisé, les rubans et les choux doivent être envoyés aux poubelles. Recyc-Québec recommande toutefois de renoncer à ce type de produits pour éviter qu’ils se retrouvent dans les sites d’enfouissement.

«Ce qu’il faut retenir pour le bac de recyclage, pour le papier: si ça brille, ça ne va pas dans le bac», a résumé Mme Geoffroy.

Et pour l’an prochain, afin de réduire son empreinte écologique, doit-on opter pour un sapin artificiel ou un sapin naturel? Pour qu’il soit écologique, un sapin artificiel doit être conservé au moins 20 ans, ce qui est rarement le cas. Au Canada, on ne conserve un sapin artificiel que six ans en moyenne.

De nombreuses municipalités offrent un programme de récupération des sapins naturels. Il suffit de vérifier sur le site internet de sa ville pour connaître l’horaire des collectes.

– D'après les informations de Marika Simard