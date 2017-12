Retour sur 2017

L’année tire à sa fin et ne nous a pas laissés indifférents. Pas même à la télé comme en témoignent ces 25 souvenirs de 2017.

La chute de Phil Roy à Votre beau programme

2017 marquait le retour à la télé de notre Véro nationale. Qu’on ait aimé ou pas, le public était heureux de la retrouver. La mauvaise chute de Phil Roy du divan mécanique demeure un moment marquant. Par chance, Phil s’en est sorti ! #fiou

Lady Gaga au spectacle de la mi-temps du Super Bowl

Fidèle à ses habitudes, la chanteuse a offert une performance du tonnerre ! Assurant seule le spectacle, elle a enchaîné ses succès en plus d’offrir sa ballade Million Reasons au piano, avant de laisser tomber le micro à sa sortie de scène spectaculaire !

La mauvaise enveloppe aux Oscars

La palme des malaises télévisuels revient à Faye Dunaway et Warren Beatty qui ont couronné le mauvais gagnant comme film de l’année aux prestigieux Oscars. Une erreur d’enveloppe a provoqué l’élection momentanée de La la Land plutôt que Moonlight.

La fin de Girls

Comme Sex and the city, Girls, à HBO, a été un véritable phénomène télé et de société. Après six saisons, la populaire série de Lena Dunham a tiré sa révérence devenant quasiment culte.

La finale de la 1re saison de District 31

L’équipe de District 31 nous a véritablement laissés sur notre faim ce printemps ! Kevin avait-il tué Nadine ? Ou Patrick ? Ou s’était-il suicidé ? Le mystère a plané pendant des mois !

La seconde chance de Pascal Robidas

Grâce à l’émission Seconde chance, le journaliste Pascal Robidas est retourné dans sa ville natale de Macao en Chine, afin de revoir sa mère biologique. Un moment touchant.

Ludovick Bourgeois couronné à La Voix V

Fils du défunt leader des BB Patrick Bourgeois, Ludovick a séduit le Québec dès les premières notes d’une œuvre de son papa. Bourgeois père aura heureusement assisté à l’ascension de son talentueux garçon.

La finale de Plan B

Louis Morissette et son équipe ont frappé fort avec la nouvelle série Plan B présentée à Série Plus ! Que dire de la finale ambiguë qui laisse planer le doute : lorsque Philippe demande pardon à Évelyne pour le mal qu’il lui avait fait à elle... et à Marie-Ange... Il sait qu’il est dans un plan B ou pas ? Suspense !

Homer Simpson change de voix

Après plus d’un quart de siècle, Homer Simpson a maintenant une nouvelle voix québécoise. Hubert Gagnon, qui prêtait la sienne au personnage depuis 1991, a dû se retirer pour des raisons de santé. C’est désormais Thiéry Dubé qui double le père de la famille Simpson.

La controverse entourant 13 Reasons Why

La série de Netflix, qui raconte l’histoire d’une jeune femme qui a enregistré sur des cassettes les 13 raisons l’ayant poussée au suicide accusant 13 personnes de son malheur, a semé la controverse en 2017. Parler ou ne pas parler implicitement de suicide à la télé ? À un jeune public ? Un débat qui dure toujours.

Victor Lessard à l’écran

La série policière adaptée du roman Je me souviens de Martin Michaud a très vite dépassé le million de visionnements sur le Club illico au printemps dernier.

François Bugingo à Y’a du monde à messe

La nouvelle émission animée par Christian Bégin a charmé bien des téléspectateurs du côté de Télé-Québec. Et ses invités ont souvent fait jaser. C’est le cas de François Bugingo, qui sortait publiquement pour la première fois depuis qu’on a appris qu’il inventait ses histoires il y a deux ans.

Le retour des Chefs !

Plusieurs attendaient avec impatience le retour de la compétition culinaire la plus féroce du Québec et pour la première fois, c’est une femme, Ann-Rika Martin, qui a été couronnée grande championne !

La mort de Nadine Legrand

Après avoir attendu tout l’été, c’est avec soulagement qu’on a retrouvé la chère lieutenante Legrand... Du moins, pour quelques semaines avant qu’un grave « accident » de moto ou plutôt un meurtre déguisé nous l’arrache le 16 octobre 2017.

Les révélations de François Bellefeuille à La vraie nature

Invité au nouveau rendez-vous dominical de TVA, l’humoriste a livré un touchant témoignage au sujet de son père, atteint de schizophrénie. Il en parlait pour la toute première fois publiquement.

La Conversation secrète de Dodo

Si plusieurs ont été étonnés de voir Dominique Michel en entrevue pour une rare fois depuis quelques années, ses propos ont été tout aussi surprenants ! Ses froids avec sa partenaire Denise Filiatrault, des affirmations d’Éric Salvail et son hommage bâclé au Gala de l’ADISQ en 2015... Tout y est passé !

Marc Labrèche recycle Salvail

Dans la tourmente de la semaine Salvail-Rozon, Marc Labrèche a crevé l’abcès avec un sketch d’Info, sexe et mensonges dans lequel il a imité Salvail dans un bac de recyclage (référence à ses publicités de Recyc-Québec) qui était balancé aux vidanges où il retrouvait nul autre que Gilbert Rozon.

Les Simone et le consentement

En pleine crise du consentement sexuel, Maxim est abusée par son professeur. Quand la fiction rejoint directement l’actualité...

Le retour d’Eleven dans Stranger Things

Fan de la série à succès de Netflix, Eleven est de retour pour la deuxième saison ! Pas qu’on en ait douté, mais le sort réservé à la jeune héroïne n’était pas si clair à la fin de la première saison. Nouveau look, nouvelle attitude...

Une demande en mariage à En direct de l’univers

Une demande en mariage à la télé : OUI !!! Avez-vous peut-être sorti vos mouchoirs lorsque l’humoriste Guillaume Pineault a demandé à sa douce, Anne-Élisabeth Bossé d’être sa femme ?

Le congélateur dans Faits divers

Une des scènes marquantes de cette intrigue policière : une avocate petite et menue assassine son ancien conjoint, un colosse barbu, puis se débarrasse du corps elle-même en le disposant dans un congélateur... qu’elle enterre aussi elle-même ! Fallait être débrouillarde...

La douce revanche de Safia Nolin à l’ADISQ

Si Safia Nolin avait fait jaser d’elle en 2016 avec son t-shirt de Gerry Boulet au gala de l’ADISQ, son sort a été tout autre en 2017 ! Cette année, c’est à elle que le public a décidé de remettre le Félix de l’interprète féminine de l’année.

L’agression sexuelle de Jeanne Biron

Le dernier épisode de l’année 2017 d’Unité 9 en a ébranlé plus d’un. La scène violente et très graphique de Jeanne se faisant agresser sexuellement par deux membres de l’entourage de son frère était à glacer le dos.

Le documentaire BYE

L’homme d’affaires Alexandre Taillefer a tenu à lever le voile sur les problématiques de santé mentale et de cyberdépendance chez les jeunes. Présenté deux ans après le suicide de son fils Thomas, Taillefer a réussi grâce à ce documentaire à démontrer qu’il est un homme d’action, prêt à tout pour faire changer les choses.

Joanie à Occupation double

Vous êtes sûrement très peu nombreux à ne jamais avoir entendu parler de la fameuse Joanie, cette candidate d’OD Bali qui en a fait voir de toutes les couleurs lors de l’aventure ! La blonde manipulatrice a clairement diverti les fans.