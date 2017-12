Le Canada a rendez-vous avec la Suisse

BUFFALO | Équipe Canada junior connaît maintenant son adversaire pour la ronde de quarts de finale. En raison de leur défaite de 6-3 face aux Tchèques dimanche après-midi, les Suisses terminent donc officiellement quatrième du groupe B et ce sont eux qui auront rendez-vous avec ÉCJ, mardi.

ÉCJ et la Suisse se sont affrontés en matchs préparatoires et le Canada l’avait facilement emporté 8-1 dans un match présenté à Hamilton.

Toutefois, la règle de trois est un raccourci que l’entraineur canadien Dominique Ducharme refuse d’appliquer à l’approche de cette rencontre qui sera présentée à 16h mardi au KeyBank Center.

«Les choses changent tellement dans ce tournoi. Les équipes s’améliorent au fur et à mesure que le tournoi avance. Quand on les a affrontés, ils venaient d’arriver. Ce n’est pas la même équipe en ce moment», a-t-il prévenu.

En quatre parties, les Suisses n’ont récolté qu’une seule victoire, face au Bélarus, inscrit 10 buts et accordé 20.

«On regarde tous les matchs et on est prêts à affronter n’importe quelle équipe à n’importe quel moment», ajoute Ducharme.

Congé bénéfique

Les deux jours de congé de matchs dont profitera Équipe Canada junior viennent à point, d’ailleurs, particulièrement pour la brigade défensive.

Depuis le début du tournoi, plusieurs défenseurs ont été ralentis par des blessures. Samedi, face au Danemark, Ducharme a décidé de reposer les arrières Dante Fabbro et Victor Mete. Le premier n’a pas été utilisé lors des deux dernières périodes tandis que Mete n’a effectué aucune présence en troisième.

«On voulait s’assurer qu’ils soient à 100% pour les quarts de finale. On était en contrôle et on ne voulait pas les exposer (à des blessures)», a expliqué Ducharme.

Pas inquiet

Ce n’était d’ailleurs pas la première fois que le personnel d’entraineur agissait de la sorte avec ses défenseurs. Le temps de jeu de Fabbro a été compté pendant toute la ronde préliminaire, notamment et Kale Clague a raté un match en raison d’une blessure à un pied.

Résultat : certains autres arrières ont du mettre les bouchées doubles.

Samedi, par exemple, Jake Bean (23 :32), Clague (22 :03) et Conor Timmins (23 :08) ont été utilisés à outrance pendant que Fabbro et Mete étaient laissés de côté de façon préventive.

«On pense que lors des quarts de finale, tout le monde sera à 100%. C’est la meilleure nouvelle qu’on a, a mentionné Ducharme. On voulait passer à travers ces quatre matchs et arriver avec sept défenseurs en santé. C’est ce qu’on a en ce moment. C’est pourquoi on a du gérer le temps de glace de certains de nos joueurs.»