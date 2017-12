Les faits marquants de l’année

Le moment touchant Photo Agence QMI, AURÉLIE GIRARD

Au lendemain de la tuerie à la Mosquée de Québec, tant le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, que le maire de Québec, Régis Labeaume, se sont livrés à d’émouvants discours visant à dénoncer les gestes, à rassurer la population, et à témoigner leur sympathie à la communauté musulmane endeuillée.

Dernier tour de piste

Cinq conseillers municipaux ont quitté la scène politique de Québec cette année. Paul Shoiry, qui a agi de 2013 à 2016 comme chef de l’opposition, a tiré sa révérence, de même que Julie Lemieux, qui a occupé les fonctions de vice-présidente du comité exécutif de 2013 à 2017. Quant à Anne Guérette, qui a pris la relève de M. Shoiry comme chef de l’opposition en décembre 2016, elle a démissionné après le résultat décevant des élections, où son colistier a été élu de justesse comme seul représentant de Démocratie Québec au conseil municipal. Les conseillères Natacha Jean et Chantale Gilbert ont également décidé de ne pas solliciter de nouveau mandat.

Coup d’épée dans l’eau

L’administration Labeaume a dévoilé à la sauvette les résultats de la consultation sur la mobilité durable, sans même prendre la peine d’inviter les médias pour répondre aux questions. Cette façon de faire est venue confirmer qu’il s’agissait avant tout d’une opération de relations publiques visant à démontrer, après le flop du SRB et avant la campagne électorale, que le maire écoutait et consultait la population.

L’étoile du match

Dans la foulée des discussions entourant le projet de loi sur la neutralité religieuse, le maire Régis Labeaume a fait en août une sortie digne d’un chef d’État au sujet des politiciens qui font de l’aveuglement, adoptent un discours « politiquement correct » et n’osent pas affronter les sujets « tabous ». Il s’est inquiété que, pendant ce temps, on assiste à la montée de l’extrême droite au Québec.

Au banc des punitions Photo Agence QMI, Simon Clark

Le candidat à la mairie Jean-François Gosselin a multiplié les erreurs de faits et de chiffres pendant la campagne électorale, en plus de se déclarer climatosceptique avant de se raviser la semaine suivante.

Joueur le plus utile

Sylvain Juneau, maire de Saint-Augustin, qui a amorcé le redressement des finances de sa ville malgré la présence de conseillers hostiles issus de l’ancienne administration de Marcel Corriveau.

Coup de cœur Photo courtoisie, ville de Québec

Dévoilé en 2017, le concept du nouveau Grand Marché qui prendra place à ExpoCité au plus tard en 2019 s’avère très prometteur. Le bâtiment très fenestré et lumineux accueillera de nombreux producteurs locaux et laissera aussi place à divers ateliers interactifs. Le marché satellite qui sera installé à Place de Paris, et opérera de mai à octobre, permettra également aux visiteurs du Vieux-Québec de se procurer les produits de saison.

Mention spéciale

Jean Rousseau, seul élu de Démocratie Québec, a su s’élever au-dessus de la mêlée et de la partisanerie pour manifester son appui à l’administration Labeaume dans le dossier du tramway. Espérons que le maire lui permettra de travailler sur le dossier, car comme usager et supporteur du transport en commun il pourra certainement apporter un point de vue pertinent et constructif.

Coup de circuit

Le maire de L’Ancienne-Lorette, Émile Loranger, a été réélu haut la main (avec 80 % des voix) pour un neuvième mandat, ce qui en fait certainement l’élu ayant siégé le plus longtemps dans l’histoire de la région de Québec. Il a fait campagne une fois de plus sur la bataille des quotes-parts, qui se transportera en cour en début d’année 2018.

Coup de théâtre

Le retour du tramway, après que le gouvernement du Québec eut manifesté une ouverture à financer un tel projet, jugé trop coûteux à l’ère Charest. Le dossier fera couler beaucoup d’encre en 2018.

Coup bas Stevens LeBlanc

Le maire de Lévis a fait un étrange calcul politique en se retirant du SRB pour placer tous ses pions dans le projet de troisième lien. Les grands perdants : les citoyens de Lévis, qui n’ont plus de garantie d’interconnexion dans le projet de transport en commun structurant de Québec, et qui sont les premiers à souffrir de la congestion à l’approche des ponts.

Le virage à 180 degrés

Yvon Bussières qui, après des années à militer dans l’opposition, s’est rangé implicitement pendant la campagne derrière Équipe Labeaume, qui ne lui a opposé aucun candidat dans son district lors de l’élection.

Déception

Le dossier du pont de Québec continue de tourner en rond, malgré des discussions très opaques entre le CN, propriétaire actuel, et le gouvernement fédéral qui pourrait en reprendre la possession. Il est plus que temps de sceller le sort de cette merveille de l’ingénierie et du patrimoine, qui fait partie de l’histoire de Québec et qui s’avère l’un de ses symboles les plus reconnus à travers le monde. Aura-t-on enfin droit à un dénouement en 2018 ? Photo Agence QMI, Daniel Mallard

Recrues de l’année

Les élus Jean Rousseau, de Démocratie Québec, et Stevens Mélançon, de Québec 21, apportent une belle fraîcheur au sein du conseil municipal de Québec, grâce à des questions pertinentes et une attitude constructive et plus nuancée. L’opposition assure un rôle important au sein d’une démocratie municipale, et ces deux individus la servent judicieusement jusqu’à présent.

Retirés sur trois prises

Tous les politiciens, dont la ministre Dominique Viens, Éric Caire, Marc Picard, François Paradis, Jean-François Gosselin et Gilles Lehouillier, qui tentent de faire croire aux citoyens qu’un troisième lien, projet coûteux et arriéré, représente une solution à la congestion routière, alors que tous les experts s’entendent pour dire le contraire.

Flop de l’année

Après 10 ans à la mairie, et malgré de généreux programmes d’infrastructures émanant du fédéral, Régis Labeaume n’a toujours pas doté Québec d’un système de transport en commun structurant. La capitale affiche un retard par rapport à toutes les autres villes de taille comparable au Canada. Le maire compte bien se reprendre en 2018, car tout indique qu’un projet de tramway sera présenté au gouvernement du Québec.

Citation de l’année

« Avant de vouloir vous faire enterrer avec nous, venez vivre avec nous. Venez nous parler. »