Les meilleures citations de 2017

Des propos savoureux ont été tenus cette année dans le monde municipal. En voici quelques-uns répertoriés par notre équipe.

Photo d’archives, Annie T. Roussel

« C’est l’horreur, c’est l’horreur. Dans notre magnifique ville, c’est l’horreur. Québec est en deuil ce soir. »

– Régis Labeaume, dans la nuit du 29 au 30 janvier, quelques heures après la tragédie de la grande mosquée

« J’ai toujours cru aux conseils de quartier. C’est juste que c’est un lieu pour les politiciens en herbe, pour aller se faire du capital politique. Ce n’est pas toujours agréable pour les conseillers. »

– Régis Labeaume, motivant l’absence de certains élus aux conseils de quartier

« Saint-Apollinaire, ce n’est pas Québec. Mais 49 personnes avaient le droit de vie ou de mort sur un projet qui a un impact sociologique important dans tout le Québec. Juste là, c’est assez incroyable. »

– Le maire Labeaume, à propos du référendum sur le cimetière musulman

« Pour moi, la cagoule d’un casseur de la bande de Jaggi Singh et le niqab et la burqa, c’est la même affaire. »

– Régis Labeaume, faisant une sortie remarquée contre le visage caché dans l’espace public

« Pour ceux qui s’inquiètent, j’ai toujours le feu sacré et j’adore ma ville. Ça fait 10 ans que je la gère et, pour moi, c’est la ville la plus dynamique au pays. »

– Régis Labeaume

Photo d’archives, Didier Debusschère

« On a l’impression d’être à l’époque de Maurice Duplessis, quand on annonçait de l’asphalte et qu’on donnait des frigidaires aux citoyens pour qu’ils votent pour nous. »

– Anne Guérette, sur l’annonce de l’élargissement de la Laurentienne à l’aube de la campagne électorale municipale

Photo d’archives, Stevens LeBlanc

« J’ai demandé à mes candidats et candidates : assurez-vous que vous n’avez pas de squelettes dans le placard. »

– Le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, après qu’on eut révélé que l’un de ses candidats, Steve Dorval, avait plaidé coupable de conduite avec capacités affaiblies par l’alcool en 2012

« Actuellement, on a l’impression que c’est Labeaume qui mène le gouvernement ! »

– Gilles Lehouillier pendant la campagne électorale

« Moi, quelqu’un qui met du sable dans l’engrenage pendant une campagne électorale, ça ne m’impressionne pas. [...] Je trouve que c’est une tactique “labeaudienne”. C’est que, quand tu es mal pris dans un dossier, tu dénigres l’autre à côté de toi. C’est une petite tactique qui ne marchera plus. »

– Gilles Lehouillier

Photo d’archives, Jean-François Desgagnés

« Moi, quand je vais sur la rue Maguire pour aller manger ou prendre une bière, je ne veux pas plus d’arbres, je veux un stationnement. Je suis pour les arbres, mais pas au détriment du stationnement. »

– Jean-François Gosselin, candidat à la mairie

« Ce que je veux faire comme leader régional, je veux que le troisième lien soit ce que le pont de Québec a été il y a 100 ans. Je veux que ce soit un attrait touristique du patrimoine du 21e siècle. »

– Jean-François Gosselin, lors du premier débat de la campagne électorale