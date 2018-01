L’Océanic remporte un autre classique du 31 décembre

RIMOUSKI | Rien de mieux qu’un duel entre les Remparts de Québec et l’Océanic de Rimouski pour célébrer l’arrivée de 2018. Des buts à profusion, des mises en échec percutantes et quelques escarmouches pour divertir les amateurs de hockey junior à l’aube de la nouvelle année.

Malheureusement pour la troupe de Philippe Boucher, cette visite dans le Bas-Saint-Laurent n’a pu mettre fin à sa disette des deux dernières semaines. Les Remparts ont subi un quatrième revers consécutif, cette fois par la marque de 6-1, dimanche, devant la meilleure foule de la saison au Colisée Financière Sun Life.

Alexis Lafrenière et Charles-Edouard D’Astous se sont chargés de la mise en scène de cet autre classique du 31 décembre entre les deux équipes.

La recrue de l’Océanic a d’abord complété une année 2017 exceptionnelle en réussissant un doublé en plus d’amasser une passe, tandis que le vétéran défenseur additionnait quatre mentions d’aide à sa fiche personnelle. Efficace dans les deux sens de la patinoire, D’Astous méritait pleinement sa première étoile de la rencontre.

La véritable identité de l’Océanic

«Ça fait du bien de voir notre équipe jouer selon sa vraie identité», a commenté l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil. «Les gars savaient quoi faire pour gagner. Le Colisée était animé et on n’a su en profiter. D’Astous a connu un match offensif exceptionnel. On n’a fait payer l’adversaire avec notre avantage numérique avec trois buts. C’est un match A pour tout le monde».

Le reste de la production offensive des locaux appartient à Dmitry Zavgorodniy, Alex-Olivier Voyer, Carson MacKinnon et Yannik Bertand.

Les Rimouskois rachètent ainsi leurs contre-performances de la dernière semaine où ils ont subi de gênants revers contre les Cataractes de Shawinigan et les Tigres de Victoriaville.

Boucher furieux contre ses joueurs

Dans le camp adverse, Boucher semblait furieux à son arrivée devant les journalistes. Le pilote des Remparts digère mal cette séquence désastreuse, surtout que ses joueurs ont gaspillé huit chances avec la présence d’un adversaire au banc des pénalités.

Seul Andrew Coxhead a déjoué le gardien Colten Ellis au premier engagement. Dereck Baribeau est venu remplacer Dominik Tmje après le 4e but de l’Océanic.

«On n’a pas de cohésion. Je ne sais pas ce qui passe. Il y a des gars qui étaient bon ailleurs, qui sont rendus ici et qui peuvent mieux faire les choses. Six buts accordés sur 20 lancers, ça fait mal. Il y a rien qui marche. Ça va bouger dans la prochaine semaine», a promis Philippe Boucher.

Trois matchs pour débuter 2018

Les Remparts auront quelques jours pour trouver des solutions à leurs problèmes alors qu’ils disputeront trois parties en moins de 48 heures la fin de semaine prochaine, dont les deux premiers affrontements au Centre Vidéotron contre Shawinigan et le Phoenix de Sherbrooke.

Pour sa part, l’Océanic quittera Rimouski mardi où il visitera les Sea Dogs de Saint Jean, les Islanders de Charlottetown et les Screaming Eagles du Cap-Breton d’ici à samedi prochain. S’il faut croire toutes les rumeurs entourant l’équipe, Serge Beausoleil devrait profiter de ce voyage pour entamer ou compléter certaines discussions avec ses homologues des Maritimes.