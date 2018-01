Accident d'hydravion : un pilote canadien meurt en Australie

Un pilote canadien a perdu la vie dimanche dans l’accident d’un hydravion survenu dans la rivière Hawkesbury, au nord de Sydney, en Australie.

Dans un communiqué, le directeur général de la compagnie Sydney Seaplanes a confirmé que le pilote d'un hydravion, Gareth Morgan, 44 ans, a été tué, tout comme cinq autres personnes à bord.

Selon Global News, M. Morgan, originaire de la Colombie-Britannique, transportait l’homme d’affaires britannique Richard Cousins et des membres de sa famille lorsque l’accident s’est produit, vers 15 h 15, heure locale.

La police a ouvert une enquête, tout comme le Bureau australien de la sécurité des transports.

« Nous souhaitons transmettre nos sincères condoléances aux familles », a indiqué le directeur général de Sydney Seaplanes, Aaron Shaw.

Ce dernier a souligné que le pilote avait plus de 10 000 heures de vol à son actif, dont environ 9000 en hydravion. « J'ai parlé aux parents de Gareth, qui vivent au Canada et j'ai offert nos plus sincères condoléances et nous les soutiendrons de toutes les façons possibles », a-t-il précisé.

« Nous sommes profondément choqués par cet incident et les pertes en vies humaines qui en résultent », a ajouté M. Shaw.

L’entreprise a annoncé la suspension de tous ses vols jusqu'à nouvel ordre et a assuré qu’elle collaborait avec les autorités.