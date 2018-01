Chassés d'un avion parce que leur fille aurait eu des poux

Une famille qui pensait passer le réveillon du Nouvel An à Disneyland en Californie a eu la mauvaise surprise de se voir refuser l’accès à bord d’un avion.

Les Newman se sont présentés à l’aéroport de Chicago vendredi pour prendre leur vol à destination de Santa Ana.

Le couple s’apprêtait à monter à bord de l’appareil avec sa petite fille de six ans lorsque la femme a remarqué des peaux sèches dans les cheveux de l’enfant.

« Ma conjointe s’est donc penchée au-dessus de la tête de ma fille pour retirer les petites pellicules qu’elle voyait », a raconté M. Newman à NBC 5.

Quelques minutes plus tard, un employé de la compagnie aérienne s’est approché de la famille pour l’informer que d’autres passagers s’inquiétaient que l’enfant ait des poux.

« On s’est donc regardé et on s’est demandé s’il était sérieux ou si c’était une blague. »

La compagnie aérienne Southwest a confirmé à NBC 5 que plusieurs de ses clients avaient contacté le personnel au sol pour leur faire part de leurs inquiétudes.

« Nous ne voulons jamais importuner nos passagers. Mais quand nous recevons un grand nombre de plaintes, nous n’avons pas d’autre choix que de nous y intéresser », a-t-il été possible de lire dans un communiqué.

Les Newman soutiennent que leur fille n’avait pas de poux et critique Southwest pour la gestion de la crise.

« Elle n’avait pas de poux. C’est fou quand même. Je ne comprends pas pourquoi ils nous ont fait ça », a expliqué le père de famille.

Ce dernier a précisé que sa fille s’en voulait beaucoup dans cette histoire, croyant que c’était de sa faute si la famille ne s’est pas rendue à Disneyland.