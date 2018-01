12 rôles qui prouvent que Marc Labrèche et Anne Dorval devraient participer à tous les prochains Bye Bye

Marc Labrèche et Anne Dorval dans une même émission, c’est toujours gage de plaisir fou. Ils nous avaient déjà épatés au Bye bye l’année dernière et ils ont remis ça cette année.

Peut-on, s’il vous plaît, régler ça une fois pour toutes et déclarer unilatéralement que les deux comédiens seront de la distribution de toutes les prochaines revues de fin d’année ?

Voici 12 fois où le duo nous a prouvé que sa présence était importante :

1. Marc Labrèche en Mélanie Joly

Capture d'écran Bye bye 2017

En plus de porter aussi bien la chemise blanche et noire, il était plus concis que la vraie.

2. Anne Dorval en Kim Jong-Un

Capture d'écran Bye bye 2017

Ça nous a pris quelques plans à comprendre qu’il s’agissait d’Anne, mais après, on a aimé ça. Notre Anne pourrait très bien tenir tête à Donald Trump.

3. Marc en « Jay du Temps »

Capture d'écran Bye bye 2017

« Je fais une blague pour rappeler que je suis humoriste. »

4 et 5. Donald et Melania Trump

Capture d'écran Bye bye 2017

Déjà un classique. En plus, Melania Trump ressemblait à un personnage tiré de Le cœur a ses raisons, et ça, c’est toujours un plus.

6. Marc en Luis Fonsi de Despacito

Capture d'écran Bye bye 2017

C’était inévitable et c’était caliente.

7. Anne en Jean-Claude Apollo

Capture d'écran Bye bye 2017

Dorval peut nous interpréter n’importe qui. Elle nous aurait dit qu’elle s’appelait Giovanni qu’on l’aurait crue.

8. Marc en Éric Salvail

Capture d'écran Bye bye 2017

C'était juste assez d'Éric Salvail.

9. Anne Dorval en Anne-France Goldwater

Capture d'écran Bye bye 2017

On ne sait même pas ce qui était le mieux réussi. Le déguisement, l’accent ou les mimiques ?

10. Labrèche dans un délire nommé Céline Dion

Capture d'écran Bye bye 2017

On ne sait pas trop ce qui s’est passé, mais on a aimé ça.

11. Anne Dorval en Valérie Plante le soir de l’élection

Capture d'écran Bye bye 2017

YÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ !

12. Et finalement, si Anne pouvait revenir chaque année déguisée comme ça, on apprécierait.

Capture d'écran Bye bye 2017

Merci pour tout Anne et Marc.

Bonne année à tous !