Drake Batherson n’endossera pas le chandail de l’Océanic

RIMOUSKI | S’il faut en croire Serge Beausoleil, l’attaquant des Screaming Eagles du Cap-Breton, Drake Batherson, changera d’adresse à l’issue du Championnat mondial de hockey junior, mais il n’endossera pas l’uniforme de l’Océanic de Rimouski.

Le directeur-gérant et entraîneur-chef de la formation bas-laurentienne soutient que le prix exigé par son homologue en Nouvelle-Écosse, Marc-André Dumont, dépasserait l’entendement du marché des transactions dans le circuit Courteau.

« Il (Batherson) est passé, mais je ne sais pas où. Le prix chez nous était des choix de première et de deuxième ronde en plus de Christopher Innis », indique Beausoleil. « Comme Innis joue déjà dans notre top 4, j’ai dit à Marc-André que c’était plus cher (comme offre) que Michaël Joly (que l’Océanic a échangé au Cap Breton en 2015-2016), qu’il lui a donné 33 buts et 30 passes en 39 matchs. Je lui ai dit : “Est-ce que tu te rends compte que tu criais au loup quand je te l’ai vendu et que c’est plus dispendieux comme prix que Pierre-Luc Dubois l’an passé ? On va regarder d’autres avenues” ».

Une offre impossible à refuser

D’ailleurs, n’importe quelle diseuse de bonne aventure peut prédire sans se tromper que l’Océanic bougera à nouveau d’ici les prochains jours pour terminer ses emplettes des Fêtes.

Sans l’avoir demandé, Rimouski a ajouté un choix de première ronde dans son arsenal samedi dernier en échangeant Maxim Trépanier aux Olympiques de Gatineau. Serge Beausoleil jure qu’il ne voulait pas se départir de son attaquant de 18 ans avant la période des échanges, mais le grand patron de l’Océanic ne pouvait refuser cette offre mirobolante.

« Cela nous donne des munitions qui vont nous aider pour la suite. On peut faire ce qu’on veut avec ce choix-là tout comme celui de 2e ronde qu’on a acquis (pour Dominic Cormier à Victoriaville). Peu importe ce qui va se passer, on n’est pas au maximum de notre potentiel comme équipe. Ça, c’est ma job de coach avec mes hommes. Pour les opportunités à saisir sur le marché des transactions, nous serons présents aussi », promet Beausoleil.

Nadeau revigore l’avantage numérique

Pour l’instant, l’arrivée de Mathieu Nadeau au sein de son attaque porte ses fruits. Malgré les deux défaites de la semaine dernière contre Shawinigan et Victoriaville, l’ailier de 20 ans a été l’un des éléments offensifs les plus dangereux de l’Océanic.

Son efficacité s’est surtout fait remarquer dans le match du 31 décembre où il a contribué, sur l’avantage numérique, à produire trois des six buts marqués contre les Remparts de Québec au Colisée Financière Sun Life.

« Il s’est intégré extrêmement rapidement. Il a toujours un sourire au visage. Il est très attractif. Tout le monde veut jaser avec lui. Dans les 20 ans disponibles, on l’avait placé en tête sur notre liste », explique Serge Beausoleil.

L’Océanic entamera la nouvelle année avec une séquence de trois rencontres en quatre soirs dans les Maritimes. Le périple s’amorce mercredi contre les Sea Dogs à Saint John.