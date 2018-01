En attendant la révolution.

Ce qui sauvera la radio ne sera pas la technologie.

C’est le contenu.

Même si l’on rend les émissions plus disponibles sur le web, en Facebook Live, en podcast ou autrement, cela n’amènera pas de nouvelles oreilles à la radio.

Annoncez fièrement à votre enfant de 17 ou 20 ans que, miracle !, les animateurs qui parlent de Donald Trump, du maire Labeaume, des frais hypothécaires, des problèmes en santé, en éducation ou du troisième lien sont maintenant disponibles en streaming et vous aurez en retour un regard vers le ciel suivi d’un haussement des épaules.

Le problème n’est pas de REJOINDRE le jeune auditoire.

Ça, tout le monde sait comment.

Le problème, c’est de les INTÉRESSER.

Une vraie révolution, dans quel que domaine que ce soit, part toujours de quelqu’un dont tout le monde dit qu’il est fou, qui poursuit un projet ou un idéal auquel personne ne croit, à qui l’on prédit unanimement un échec et, lorsque le but est atteint, que le succès ne durera pas.

C’est ce que la vieille garde de la radio des années 70 disait d’André Arthur, la vieille garde des années 80 de Gilles Parent, Michel Morin et Alain Dumas avec le Zoo et ces deux vieilles gardes additionnées quand la tempête Jeff Fillion et Radio X a balayé la radio au tournant des années 2000.

Donc : Une révolution aux 15 ans environ.

Le problème actuel de la radio, c’est que l’on demande à la jeune relève de faire ce que la vieille garde fait déjà.

Embaucher de jeunes animateurs pour qu’ils traitent des mêmes sujets et de la même façon que ceux qui ont 30 ans de plus n’est pas ce que j’appelle « renouveler la radio ».

Outre Marto à Énergie (et qui approche déjà la quarantaine), où se trouve-donc le jeune animateur ou la jeune animatrice dont on dit qu’il est complètement fou et dont le contenu est tellement hors-limites qu’il devrait probablement être interdit ?

Quelle est l’émission si bien connectée sur le public de 15 à 30 ans qu’elle est incompréhensible ou sans intérêt pour ceux qui en ont 50 ?

Quel est l’animateur si bon, si original que le public de 20 ans qui entre le matin au CEGEP dit : « As-tu entendu ce que (l’animateur XYZ) a dit en ondes à matin ? »

Et son interlocuteur répond : « Oui, je l’écoute tout le temps !... ».

Cela prend parfois une situation désespérée pour avoir le courage de réinventer son domaine.

Au début des années 80, le FM 93 était en vilaine posture lorsque Claude Thibodeau a eu la vision et le courage d’amorcer le virage qui fait maintenant partie de l’histoire de la radio.

Il en va de même pour Radio X, qui n’avait pas d’autres options que de faire un « all in » à la fin des années 90.

Actuellement, au Québec, les stations s’arrachent les auditeurs dont l’âge moyen approche maintenant la cinquantaine.

Et personne ne parle exclusivement aux 15 à 30 ans, ceux qui changent de cellulaire une fois l’an, qui font deux voyages par année et qui mettent un manteau d’hiver à $800 pour aller chercher un café à $9 chez Starbucks.

On attribue à Einstein la phrase suivante : "C'est pure folie de faire sans arrêt la même chose et d'espérer un résultat différent".

La radio fait la même chose depuis 20 ans.

Et la révolution prend du retard...