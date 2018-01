Encore deux jours de grand froid avant un répit

Le froid mordant qui sévit depuis plusieurs jours persistera mardi et mercredi dans la région de Québec, avant que dame Nature n'accorde un petit répit à la population jeudi. La tempête prévue cette journée-là épargnera la capitale, mais non l’est du Québec, où neige et vents compliqueront les déplacements.

Encore mardi matin, un avertissement de froid extrême a été lancé par Environnement Canada concernant plusieurs régions, dont celle de Québec.

En début de journée, le mercure est descendu à -26,9 °C à l’aéroport Jean-Lesage. Les lève-tôt qui ont mis le nez dehors ont pu ressentir une température de -41 °C.

Dans la journée de mercredi, la température ressentie doit osciller autour de -36 °C.

10 cm à Québec jeudi

Mercredi, un maximum de -16 °C (-30 avec le refroidissement éolien) est prévu dans la région de la Capitale-Nationale. Avis aux intéressés, la journée de jeudi s’annonce la plus «douce» de la semaine, avec au menu un maximum de -9 °C.

La tempête évoquée ces derniers jours ne frappera finalement pas Québec de plein fouet. «Québec va y goûter un peu», selon Denis Thibodeau, d’Environnement Canada, qui précise que la capitale devrait recevoir tout au plus 10 centimètres de neige dans la journée, et que le mercure devrait osciller autour des normales de saison.

«À partir de vendredi, à Québec, les températures rebaissent un peu en bas des normales, mais on ne va pas dans le congélateur comme ça a été [le cas depuis une semaine]», indique M. Thibodeau.

Tempête dans l’est

La dépression attendue jeudi en provenance de la côte est américaine frappera toutefois le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et la Côte-Nord, où 15 à 20 centimètres de neige sont attendus.

«Ce ne serait pas étonnant qu’on reçoive plus de 20 centimètres à certains endroits, et il y aura des vents. Ce ne sera pas très beau sur les routes; la nuit de jeudi à vendredi serait à éviter pour les déplacements», ajoute le météorologue.

Pas de record pour le Nouvel An

Par ailleurs, les résidents de Québec ont connu un jour de l’An particulièrement froid, mais aucun record n’a été fracassé pour un 1er janvier. Le mercure est descendu à -25,4 °C lundi.

NORMALES DE SAISON À QUÉBEC

Maximum: -7 °C

Minimum: -16 °C

TEMPÉRATURES PRÉVUES PAR ENVIRONNEMENT CANADA À QUÉBEC

MARDI

Max. -20 °C (-36 avec le refroidissement éolien)

MERCREDI

Max. -16 °C (-30 avec le refroidissement éolien)

JEUDI

Max. -9 °C

VENDREDI

Max. -12 °C

SAMEDI

Max. -17 °C