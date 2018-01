Le Canada passe en demi-finale au Mondial junior

BUFFALO | L’entraineur suisse Christian Wohlwend avait prédit que son équipe ne serait pas de taille face au Canada et il avait vu juste. Équipe Canada junior n’a fait qu’une bouchée des Helvètes en quarts de finale, mardi soir, les défaisant au compte de 8-2 pour accéder au carré d’as du Championnat mondial de hockey junior.

Brett Howden, Cale Makar, Drake Batherson (2), Jordan Kyrou, Conor Timmins, Dillon Dube et Maxime Comtois ont marqué pour la formation canadienne tandis que Dario Rohrbach et Axel Simic ont répliqué pour les Suisses.

«On a eu un bon départ et c’est ce qu’on voulait avoir. On a bien géré le match à partir de là. Les gars sont bien restés dans le moment et ont suivi le plan de match. Quand l’écart est trop gars, parfois les gars ralentissent mais ce ne fut pas le cas ce soir», a mentionné l’entraineur Dominique Ducharme après la rencontre.

Après une bonne sortie offensive face au Danemark, le trio de Comtois, Howden et Alex Formenton a de nouveau été solide en attaque. Howden a ajouté trois aides, Comtois deux tandis que Formenton, même s’il a été blanchi de la feuille de pointage, a utilisé sa vitesse pour créer des chances de marquer.

«On voulait vraiment construire du momentum pour les autres matchs et jouer de la bonne façon. C’est le mot d’ordre dans la chambre, peu importe ce qui se passe dans le match on veut continuer à jouer dur.»

Wohlwend fier

De son côté, l’entraineur suisse avait vu juste. Sa jeune équipe, composée de treize joueurs de moins de 18 ans, a eu du mal à maintenir le rythme avec le Canada.

«Ils ont fait la même chose qu’ils avaient fait contre nous en match préparatoire. On a essayé mais on n’a pas connu un bon départ. Vous l’avez vu comme moi, ils sont vraiment meilleurs que nous. J’espère que notre jeune équipe apprendra de ça. On a maintenant douze mois pour se préparer à l’an prochain.»

La Suisse n’a pas présenté une équipe jeune par choix, d’ailleurs, cette année. Le groupe des 1998 n’étant pas le meilleur de l’histoire, la délégation suisse y est allée avec les meilleurs joueurs de moins de 20 ans au pays qui étaient majoritairement nés en 1999. Et il y a certainement du positif, le jeune Valentin Naussbaumer a d’ailleurs démontré de belles choses pendant la compétition et il est considéré comme un potentiel choix de premier tour pour le repêchage de 2019.

La Suisse devrait donc être plus compétitive l’an prochain, estime Wohlwend.

«Lors de nos matchs contre la Russie, la Suède ou les Tchèques, on a joué 40 ou 50 bonnes minutes mais leurs meilleurs joueurs ont fait la différence. Ça nous donne espoir qu’on pourra rivaliser avec les meilleures équipes l’an prochain. En douze mois, ces jeunes joueurs peuvent progresser de façon considérable.»

Du repos pour Victor Mete

Même s’il avait dit s’attendre à ce que tous ses défenseurs soient à 100% pour les quarts de finale, Dominique Ducharme a du se passer des services de Victor Mete pour la rencontre de mardi.

Le défenseur du Canadien s’est blessé au bas du corps lors d’une mise en échec contre les États-Unis.

«Il n’était pas aussi en forme qu’on croyait ce matin. En parlant avec les docteurs, on a convenu qu’avec du repos aujourd’hui et demain, il sera à 100% pour la demi-finale. On ne voulait pas prendre de chances», a expliqué l’entraineur.