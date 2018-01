L'hiver favorise les activités à Valcartier

Si certains ont souligné le début de l'année au mont Royal, à Montréal, de nombreuses autres personnes ont profité des installations intérieures et extérieures du Village Vacances Valcartier, près de Québec.

Les conditions de glisse pour l’hiver 2018 devraient être exceptionnelles et, même si le froid est mordant, les jeux d'hiver tournent à plein régime.

«On n'est même pas montés encore, c'est notre première montée. C'est froid, mais on va avoir du plaisir», raconte un citoyen.

«Ça va bien, à date. Il fait froid, un peu, mais bien habillés... on a du plaisir!» ajoute un autre.

Les conditions météorologiques ont favorisé les centres d'amusement extérieurs. Au Village Vacances Valcartier, presque toutes les pistes sont ouvertes, un record à cette période de l'année.

«Les conditions de neige nous ont permis d'ouvrir plus de pistes que lors des dernières années. Je dirais que, comparativement aux cinq à dix dernières années, effectivement, c'est exceptionnel», explique Jean-Pierre Turcotte, vice-président innovation et marketing au Village Vacances Valcartier.

Emmitouflés de la tête aux pieds, les moins frileux ont attaqué la nouvelle année avec une chambre à air dans la main gauche et une boisson réconfortante dans la main droite.

L'hiver hâtif a aussi favorisé d'autres activités, comme l'Hôtel de Glace, qui a pu ouvrir beaucoup plus tôt qu'à l'habitude.

«Le froid, les conditions nous ont permis [d'avancer] la construction, ce qui fait en sorte qu'on a pu ouvrir le 23 aux visites», indique un intervenant de l’Hôtel de Glace.

Si la vague de froid a ralenti l'achalandage extérieur, le Bora Parc, lui, fonctionne au maximum de sa capacité.

«C'est plus amusant à l'intérieur, parce qu'il y a des spas, on peut se baigner partout, puis on peut glisser dans les glissades d'eau», raconte une enfant présente au Bora Parc.

Les glissades intérieures et la rivière aquatique chauffée auront convaincu bon nombre de familles d'enfiler bermudas et costumes de bain, malgré un -30 °C bien senti.

– D’après les informations de Marika Simard