Max Pacioretty reste serein malgré les rumeurs

Malgré le cauchemar qu'il vit, le capitaine du Canadien de Montréal, Max Pacioretty, demeure dans les tranchées.

L'attaquant américain a encore affronté la tempête, devant les médias, lundi, lors du premier entraînement des siens en 2018, commentant notamment les rumeurs de transaction qui circulent à son sujet.

«J’espère qu’on respecte que je ne me défile pas, a-t-il avoué. Ça me demande beaucoup, de constamment énumérer ce qui cloche.»

Bien qu'un échange ne soit pas impossible et que Bergevin, selon le réseau Sportsnet, le négocie activement, Pacioretty demeure serein. S'il quitte la métropole québécoise, il pourra se consoler en se rappelant qu'il y a enregistré cinq saisons d'au moins 30 buts.

«Je dois continuer à vivre ma vie et me préoccuper de ma famille. Si ça arrive, ça arrive. Je suis fier de ce que j’ai accompli à Montréal et des succès des 10 dernières saisons. Je connais ma valeur.»

Le franc-tireur n’a marqué qu’un but dans les 21 derniers matchs qu'il a disputés, et une multitude de changements le forcent à se renouveler en 2017-2018.

«C’est difficile de marquer autant de buts chaque saison. Mais je l’ai fait et je sais que je peux le refaire. Je dois trouver de nouvelles façons de marquer, en raison de notre nouveau système de jeu et des nouveaux visages au sein de l’équipe.»

La complicité du trio qu’il forme avec les Québécois Phillip Danault et Charles Hudon pourrait lui permettre de reprendre du poil de la bête.

«J’ai beaucoup aimé jouer avec Phil et Charles l’autre soir [samedi]. C’est toujours plaisant de jouer avec Phillip. Quant à Hudon, il est très calme avec la rondelle et il fabrique des jeux.»