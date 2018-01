Paris Hilton est maintenant fiancée à l’homme de sa vie... et attendez de voir la bague

Paris Hilton s'est fiancée à « l’homme de sa vie et meilleur ami » durant le temps des Fêtes.

Son copain, l’acteur et mannequin Chris Zylka, a fait la grande demande au sommet de l’Aspen Mountain, un célèbre complexe de ski au Colorado.

La starlette a publié quelques photos de l’événement sur Instagram mardi matin.

Parmi les photos de l'album, on peut voir la bague. Après tout, elle est difficile à manquer.

Instagram @parishilton

« Je suis très heureuse et fébrile d’annoncer que je suis fiancée à l’amour de ma vie. Mon meilleur ami et mon âme sœur. Il est parfait pour moi. Tellement dévoué, loyal, aimant et généreux. Je suis la femme la plus chanceuse du monde ! Tu es mon rêve devenu réalité. Merci de me prouver que les contes de fées existent » a noté la femme de 36 ans en légende.

La femme d’affaires est en couple avec le mannequin de 32 ans depuis le début de l’année 2017.

Bien du bonheur.