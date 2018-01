Séquestration et voies de fait: un suspect comparaît ce matin

Un homme de 25 ans de Québec comparaîtra ce mardi matin au palais de justice de Québec pour voies de fait, séquestration, agression armée et non-respect de probation.

L’individu a été arrêté le lundi 1er janvier à proximité du motel Le Luxembourg, sur le boulevard Hamel, où les gestes qui lui sont reprochés auraient été commis.

Le suspect aurait séquestré sa victime dans une chambre de l’établissement. Le Service de police de Québec a été avisé vers 15 h 30. À l'arrivée des policiers sur les lieux, le suspect avait pris la fuite.

Des patrouilleurs et un maître-chien ont ratissé le secteur et ont rapidement retrouvé le suspect, non loin du motel où il se trouvait un peu plus tôt.

La victime, légèrement blessée, a été transportée à l’hôpital. Selon le SPVQ, il s’agit d’une affaire de violence conjugale.

