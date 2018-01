Une résidence familiale dévastée par les flammes à Charlesbourg

Une résidence familiale a été complètement détruite par un violent incendie dans le nord de Charlesbourg, à Québec, mardi soir, sous les yeux impuissants des propriétaires.

« Je suis démolie, je ne sais pas quoi dire d’autre. Je n’arrive pas à réaliser », se désolait la propriétaire de la terre qui appartient à sa famille depuis des décennies. « C’est mon grand-père qui a construit [la maison] », a raconté Chantale Bédard en étouffant un sanglot.

#INCENDIE | 4e Alarme | 550 côte Bédard | 60 pompiers sur les lieux | Incendie toujours en propagation au 2e étage pic.twitter.com/68S9X71L5g — Pompiers de Québec (@SPCIQ) 3 janvier 2018

La résidence du 554, Côte Bédard est une perte totale. C’est une voisine qui a alerté les pompiers, peu après 19 h. « Elle disait qu’il y avait beaucoup de fumée qui sortait de la maison voisine et qu’on ne voyait plus la façade tellement il y en avait », a relaté le porte-parole des pompiers de Québec, Bill Noonan.

Photo Agence QMI, Guy Martel

Heureusement, il n’y avait personne à l’intérieur lorsque le feu s’est déclaré, selon la famille. « Il n’y a que ma mère qui restait là et elle était chez nous depuis le 29 décembre [pour le temps des fêtes] », a mentionné la propriétaire. L’occupante des lieux se retrouve toutefois sans logis.

Photo Agence QMI, Guy Martel

Le feu d’une rare violence a entraîné un important déploiement, alors qu’une soixantaine de sapeurs des quatre coins de la ville ont été requis. Deux heures après le début de l’intervention, les pompiers attaquaient toujours le brasier et des flammes étaient encore visibles à l’intérieur.

Photo Agence QMI, Guy Martel

« C’est des souvenirs qui partent »

L’impressionnant brasier a attiré la curiosité et la sympathie de plusieurs voisins qui ont assisté à la scène. Plusieurs membres de la famille se sont aussi déplacés. « Je suis rentré dans cette maison-là quand j’avais un an. Toute la famille a été élevée là. [...] C’est une grosse perte, c’est sûr que ça me tenait à cœur », a confié la tante de la propriétaire, Bernadette Bédard.

« C’est des souvenirs qui partent. On en a eu des partys de Noël, là-dedans », s’est pour sa part désolé Sylvain Bédard.

Il était encore trop tôt, mardi soir, pour s’avancer sur les causes du feu. Une équipe du Commissariat aux incendies a été dépêchée pour faire enquête.