Un truc simple pour augmenter l’autonomie d’une Tesla Model S

Alors qu’il était de passage au concessionnaire Tesla de Vancouver, un membre du Tesla Motors Club a interrogé un représentant sur la différence d’autonomie entre une Tesla Model S équipée de jantes de 19 pouces et de 21 pouces. On lui a alors répondu que les 19 pouces sont davantage planes et qu'elles causent moins de friction, ce qui permet d’offrir une autonomie prolongée.

Débrouillard, cet Ontarien a décidé de se fabriquer des couvre-jantes afin de minimiser la friction des jantes de 21 pouces de sa Model S. Pour ce faire, il s’est inspiré de ce qui se fait du côté des camions et a utilisé du polycarbonate. Bien que rigide, ce matériau n’est pas opaque, ce qui permet de bien voir la roue.

Couvre-jantes pour Tesla Model S Tesla Motors Club - Evogreen

Pour la suite, il a fait appel à la technologie de l’imprimante tridimensionnelle et à une connaissance qui est machiniste. Pour construire un ensemble de quatre couvre-jantes de ce type, il doit débourser un peu plus de 1000 $ CA.

Lors de ses essais, il a obtenu une amélioration de l’autonomie oscillant entre 4,21 à 9,14 % grâce à ces couvre-jantes. L’amélioration varie évidemment en fonction de la vitesse de déplacement de la voiture et de la route sur laquelle elle circule.

À lire aussi : La Tesla Model X est-elle efficace en mode hors route ?