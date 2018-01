Avis aux intéressés, une maison historique située à Château-Richer, à Québec, sera mise en vente sous peu. La maison Gravel a été construite il y a plus de 300 ans.

La maison tient son nom de la famille qui en a longtemps été propriétaire, les Gravel. Effectivement, son premier propriétaire était Joseph-Massé Gravel, présent en Nouvelle-France en 1641, et c'est en 1644 que la demeure a été construite.

Une maison ancestrale à vendre à Québec #JDQ https://t.co/pblSz5zx4v pic.twitter.com/rLKuGGZrIQ — Le Journal de Québec (@JdeQuebec) January 2, 2018

La maison Gravel est donc l'une des premières résidences à avoir été construites à Québec et est aujourd'hui l'une des plus vieilles sur le marché.

«Elle est unique parce que c'est la seule [qui soit] encore en très bon état, probablement, au Québec, donc c'est ce qui est unique et qui donne de la valeur à l'établissement», explique Martin Dostie, agent immobilier chez Sotheby's.

Il est possible d'en faire l'acquisition pour 429 000 $, et l'on peut également acheter un terrain de 11 km2 situé tout juste derrière. Toutefois, il faudra en ce cas débourser, pour la maison et le terrain, la somme de 26 millions de dollars.

Plusieurs rénovations ont été effectuées dans la maison ancestrale. Pour l'instant, la maison Gravel comporte deux appartements. M. Dostie assure que les nouveaux propriétaires pourront faire des travaux pour la transformer en maison unifamiliale.