Une mère donne naissance à des jumeaux sur deux années différentes

DELANO, Californie | Les petits Joaquin et Aitana, deux bébés jumeaux de Delano, en Californie, partageront probablement bien des traits, mais leur année de naissance ne sera jamais la même.

En effet, leur maman, Maria Ontiveros, a donné naissance à ses deux enfants en à peine 18 minutes alors que s'égrenait le décompte final de 2017. Ainsi, le petit Joaquin, un bébé de 5,6 lb, est né le 31 décembre à 23 h 58, tandis que sa sœur Aitana de Jesus, qui pèse 4,7 lb, a suivi à 0 h 16, a expliqué le Daily Mail.

L'arrivée des jumeaux a été marquante pour Mme Ontiveros, non seulement en raison de leur année de naissance respective, mais aussi parce qu'ils sont nés avec un mois d'avance.

Les deux bébés et leur maman se portent à merveille, a précisé un porte-parole du centre hospitalier régional de Delano. «Ce fut toute une surprise. Toute la famille se sent privilégiée et bénie», a-t-il affirmé au Daily Mail.

La maman et son conjoint Joaquin, deux travailleurs agricoles qui avaient déjà eu trois filles ensemble, ont reçu 3000 $ en produits pour bébé de la part de l'hôpital.