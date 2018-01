Vers une saison record pour la motoneige?

Les récentes et abondantes chutes de neige ont permis aux détaillants de motoneiges de faire des affaires d'or depuis le début de l'hiver en Mauricie.

«Jusqu'à maintenant, c'est effectivement une saison record», a lancé Mathieu Bourdeau, directeur des ventes chez Elitech Sport Évasion de Saint-Étienne-des-Grès, en entrevue avec TVA Nouvelles.

Son commerce n'est pas le seul à tirer bénéfice de la neige. «C'est le cas partout. Chez tous nos détaillants BRP, on constate une hausse des ventes de 70% par rapport à la même date l'an dernier», souligne Nicolas Jacques, gérant de district pour BRP (Bombardier Produits récréatifs), qui fabrique les réputés Ski-Doo.

Les dernières années ont été pénibles pour les motoneigistes. Ils ont visiblement envie de rattraper le temps perdu.

Les carnets de location de chez Maximum Locations sont bien remplis avant même l'ouverture de tous les sentiers de la région

«On a déjà entre 300 et 350 réservations de journées de motoneige. On a 60 motoneiges. Il nous reste donc de la place, mais c'est très, très bon jusqu'à maintenant. Évidemment, quelques bonnes pluies et des températures douces pourraient tout changer rapidement», a rappelé son directeur, Jean-François Houle.

Les adeptes de motoneiges proviennent de partout au Québec. TVA Nouvelles a rencontré à Saint-Alexis-des-Monts des motoneigistes qui avaient déjà plus de 150 kilomètres à leur compteur depuis le début de la journée. Parti de Saint-Michel-des-Saints en avant-midi, ils comptaient ne s'arrêter qu'en fin de journée.

«Dans une journée, il passe ici environ 1500 motoneiges par jour», a relaté M. Houle, dont les sentiers à Sainte-Flore-de-Grand-Mère passent tout près de son commerce.

Une région réputée

La Gaspésie, le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Mauricie sont trois régions reconnues pour la qualité de leurs sentiers de motoneige, un sport très important pour leur économie.

«Les Européens sont nombreux à venir ici pour découvrir l'hiver et faire de la motoneige. Chez nous, bien des hôtels réalisent leurs meilleurs chiffres de l'année en hiver. Ce n'est pas rare de voir des files de motoneiges dans les cours de nos restaurants», a affirmé Michel Bourassa, maire de Saint-Alexis-des-Monts.

La facture pour pratiquer la motoneige peut grimper rapidement. «Il faut compter au moins 200 $ par jour. Il y a l'hébergement, les repas et l'essence», a expliqué un motoneigiste.

Au Québec, l'industrie de la motoneige a des retombées économiques évaluées à près de 3,5 milliards $.