Carter Hart, l’homme aux multiples superstitions

BUFFALO | La scène était particulièrement frappante. Lors du premier entracte du match entre la Suisse et le Canada, mardi soir, le gardien substitut suisse Matteo Ritz est demeuré sur la patinoire pour y faire ses étirements même si la surfaceuse effectuait son travail. De l’autre côté, le gardien Carter Hart, debout, toujours sur la patinoire, attendait patiemment qu’il sorte.

Les Suisses croyaient avoir trouvé un moyen de déconcentrer le gardien canadien. Superstitieux, Hart ne quitte jamais la patinoire lors d’un entracte si un autre joueur, coéquipier ou adversaire, y est toujours.

Après plusieurs minutes d’attente, Hart a finalement décidé de quitter la patinoire avant son adversaire. Fier de son coup, Ritz a, quelques secondes plus tard, lui aussi retraité vers le vestiaire de sa formation.

Victoire, Hart

C’était toutefois bien mal juger le gardien canadien de croire qu’il abdiquerait si facilement. En fait, il ne s’agissait que d’un subterfuge puisque Hart s’était simplement caché en attendant que Ritz quitte les lieux. Une fois que les patins de ce dernier eurent quitté la glace, Hart s’est précipité vers la patinoire, a fait une légère boucle sur celle-ci et est, finalement, retourné au vestiaire.

Après tout près de sept minutes de bras de fer, Hart avait finalement gagné.

« Ça ne me dérangeait pas qu’il reste sur la patinoire, mais je savais qu’il continuerait d’attendre. J’ai juste décidé de sortir, car je savais qu’il partirait aussitôt. Je m’étais dit qu’à dix minutes (l’entracte en dure 18), je partirais », a expliqué Hart en souriant.

Il s’agissait d’ailleurs de la deuxième fois du tournoi que Hart devait patienter avant de quitter la glace. Le gardien auxiliaire finlandais Lassi Lehtinen avait toutefois été moins patient que Ritz, le 26 décembre dernier, et avait quitté la glace après un peu moins de deux minutes.

Maintenant que sa routine est dévoilée au grand jour, les Tchèques pourraient eux aussi être tentés de déranger Hart jeudi soir.

« S’ils veulent le faire, qu’ils le fassent. Je vais attendre », assure-t-il.

Superstitions

Les joueurs de hockey sont, pour la majorité, des athlètes de routine et de superstitions. Toutefois, Hart semble être un cas à part !

Lors de chaque pause publicitaire, le cerbère canadien effectue la même routine. Il se dirige tout d’abord au banc des siens pour y récupérer une gourde d’eau avant de se placer environ à mi-chemin entre le cercle de mise au jeu et la ligne bleue. Une fois installé, il s’envoie trois jets d’eau au visage, entrecoupés de trois gorgées, avant de retourner au banc, de s’essuyer le visage, de replacer son masque puis de retourner devant son filet.

« Ça m’aide à me concentrer. C’est une routine que j’ai dans mon jeu qui m’aide à garder ma concentration. »

D’ailleurs, il semble que tout soit calculé pour le gardien canadien dans sa préparation pour un match. Son monde en est un de répétition et de routine.

« Le responsable de ma famille d’accueil déteste ça, car il aime nous faire à déjeuner à mon co-chambreur (Riley Sutter) et moi. Par contre, de mon côté, je ne mange jamais rien d’autre que trois œufs, deux rôties et un verre de lait au chocolat. Je mange la même chose tous les matins depuis quatre ans ! Parfois, il me demande si je veux des crêpes ou du pain doré, mais je lui réponds non. Je veux des œufs et des toasts », ajoute le sympathique gardien de but.

Pour dîner, c’est la même chose ! Pendant trois ans, il a demandé à sa famille d’accueil de lui préparer du poulet et du riz lors des jours de match. Cette année, fatigué du riz, il l’a remplacé par des pommes de terre douces.

« Ça fait partie de qui je suis et de ce que je fais », explique-t-il tout simplement.

Pas une distraction, croit Dominique Ducharme

BUFFALO | Dominique Ducharme ne s’en fait pas trop avec les superstitions de son gardien partant.

Questionné au sujet de la tactique des Suisses mardi soir, l’entraîneur a esquissé un sourire et mis plusieurs secondes avant de répondre.

« On se concentre tellement sur ce qui se passe dans les 60 minutes de jeu qu’on ne se concentre pas sur ce qui se passe pendant les entractes. Je sais que Hart aime être le dernier à sortir de la patinoire. Ça ne me dérange pas qu’il le fasse. »

Contre les Suisses, c’était plus cocasse qu’autre chose. Le Canada menait déjà 3-0 après une période et il n’y avait que très peu d’espoirs pour la formation helvète de revenir dans cette rencontre, avec ou sans tactique pour déconcentrer Hart.

Toutefois, lorsque l’enjeu sera plus grand et le pointage plus serré, les choses pourraient être différentes.

Aucun problème

Pour Ducharme, que son gardien s’expose à ce genre de stratégies de la part de l’adversaire ne lui fait pas un pli.

« Pourvu qu’il soit bien avec ça. On veut qu’il soit prêt quand la rondelle tombe et qu’il fasse les arrêts. S’il a besoin d’un peu plus de temps sur la glace, de lancer de l’eau dans les airs ou de boire son Gatorade rouge cinq minutes avant d’embarquer, qu’il le fasse. Ce ne sont pas des affaires qui dérangent le groupe », assure-t-il.

Il faut croire qu’il a raison, d’ailleurs, puisque Maxime Comtois n’était même pas au courant de toutes les superstitions du gardien des Silvertips d’Everett avant d’en entendre parler par les membres des médias, mardi.

« Je ne le connais pas vraiment, mais je sais qu’il aime rester à l’extérieur de la patinoire. Je pense que c’est plus le fun pour les journalistes de le voir rester sur la glace, mais si ça l’aide à arrêter les rondelles, on va le prendre ! »