Marchessault récompensé par les Golden Knights

Jonathan Marchessault n’aura pas attendu bien longtemps avant que l’un de ses plus chers vœux pour la nouvelle année soit exaucé. Le Québécois a été récompensé pour ses efforts, mercredi, en signant un nouveau contrat de six ans d’une valeur de 30 millions $ avec les Golden Knights de Vegas.

L’histoire à saveur hollywoodienne continue de s’écrire pour l’ancien attaquant des Remparts de Québec, dont les performances combinées à celles de ses coéquipiers depuis le début de la saison ont aidé l’équipe d’expansion à réinventer le livre des records de la LNH.

Marchessault devenait joueur autonome sans compensation le 1er juillet. Son salaire augmentera donc de manière exponentielle à compter de la prochaine saison, lui qui touche présentement 750 000 $ annuellement.

Jamais repêché, Marchessault revendique une incroyable fiche de 15 buts et 22 aides, pour 37 points, en 35 rencontres, alors que les Golden Knights pointent au sommet de l’Association de l’Ouest. Pas mal pour un joueur réclamé au repêchage d’expansion des Panthers de la Floride, qui avaient décidé de le rendre disponible pour cet exercice en dépit d’une récolte de 30 buts l’an passé.

«Je suis vraiment heureux, et je le suis encore plus d’être ici avec mes coéquipiers. L’organisation en a fait beaucoup pour nous. Depuis qu’on est arrivés, on se sent comme une grande famille et on aime cette ville», a déclaré le patineur de Cap-Rouge sur le compte Twitter des Knights.

Exemple de persévérance

Marchessault, qui vient de célébrer son 27e anniversaire de naissance, est revenu sur ses années dans les ligues mineures où il a dû faire preuve de persévérance et de ténacité. Malgré ses exploits offensifs (263 points en 306 matchs), les occasions de se faire valoir dans la grande ligue étaient rares avant que son acharnement paie enfin en 2015-2016, disputant 45 rencontres avec le Lightning de Tampa Bay.

«Ca n’a jamais été facile et tout a toujours été difficile pour moi. J’ai joué quatre ans dans la Ligue américaine où ce fut difficile mentalement. Je suis heureux du chemin que j’ai pris et je suis heureux d’être ici où nous sommes en train d’accomplir quelque chose de formidable.

«Je ne suis jamais satisfait de ce que j’ai accompli dans le passé. J’en veux toujours plus. Mon but chaque soir est d’aider mes coéquipiers à gagner. Je crois qu’on a fait du bon travail jusqu’ici, mais il reste encore beaucoup de hockey à jouer», a-t-il souligné.