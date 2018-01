Une cinquantaine de véhicules impliqués dans des collisions sur l'autoroute 20

Deux carambolages successifs impliquant une cinquantaine de véhicules ont forcé la fermeture complète de l’autoroute 20 en début d’après-midi mercredi. Provoquées par un intense cocktail météo, les sorties de routes et collisions ont fait une douzaine de blessés

Photo Agence QMI, Marc Vallières

Les deux séries d’accidents se sont déroulées à quelques minutes d’intervalle à peine, sur l’autoroute 20, aux kilomètres 296 et 287, entre Saint-Apollinaire et Issoudun. «J’avais arrêté avant l’accident, mais il y a quelqu’un qui n’avait pas vu qu’il y avait un accident, donc on a écopé, mais il y a plus de peur que de mal», a raconté un conducteur soulagé que toute sa petite famille soit saine et sauve.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

Aux deux endroits, à travers les débris qui jonchaient le sol, de nombreux véhicules endommagés et coincés dans la neige ont donné du boulot aux remorqueurs venus porter secours.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

«J’en ai aidé une quinzaine certain. J’allais les porter au Tim Hortons à Laurier-Station, je nettoyais la route, j’ai changé des roues de secours, bref, ça a brassé beaucoup», racontait Julien Ducas, de l’entreprise Remorquage 12-12.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

Tout ce branlebas a forcé la fermeture de l’autoroute 20 sur une dizaine de kilomètres en direction ouest durant près de trois heures. L’entrave a occasionné une importante congestion dans le secteur alors qu’un bouchon s’étirant jusqu’à Saint-Nicolas s’est rapidement créé.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

Blessés mineurs

À travers la cinquantaine d’automobiles impliquées dans les accidents, la Sûreté du Québec a recensé une douzaine de blessés qui ont dû être transportés à l’hôpital. «On parle seulement de blessures mineures», a toutefois précisé le porte-parole Louis-Philippe Bibeau.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

Ce dernier explique les deux carambolages par des conditions routières difficiles dans le secteur. «Au moment des collisions, on retrouvait une neige constante, jumelée au froid encore assez intense. La chaussée devient rapidement glissante et l’adhérence réduite dans ces conditions», explique le sergent Bibeau.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

De son côté, Environnement Canada estime que le mercure frôlait les -20°C au moment des sorties de route

Secteur difficile

Les accidents d’hier ne sont pas une première sur cette portion de l’autoroute 20, qui revient dans l’actualité chaque hiver. Pas plus tard que le 12 décembre dernier, deux carambolages impliquant cette fois-ci une vingtaine de véhicules s’étaient produits encore une fois en l’espace de quelques minutes. Les conditions météo étaient semblables à celles d’hier.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

«Sans dire que c’est un secteur problématique, c’est un endroit où chaque hiver ce sont des phénomènes qui se produisent», confirme le porte-parole de la SQ, Louis-Philippe Bibeau.

– Avec la collaboration de Sophie Côté et de TVA Nouvelles