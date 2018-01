Que chez Réal

Tenez-vous bien, cette histoire est vraie et elle a été indubitablement vécue le 10 juin 2016 et en plein bois. Assis à l’accueil des clients de sa pourvoirie, Réal Massé a levé les yeux deux fois lorsque le pêcheur devant lui a dévoilé tout bonnement son identité : Samuel de Champlain. Sa carte du ministère et sa carte de crédit confirment que l’homme, un entrepreneur de Sainte-Lucie (dans les Laurentides) ne blague pas. Presque simultanément arrive un autre pêcheur à l’enregistrement. Lorsqu’il dira son nom, ça ne peut être qu’un petit coup monté et la moustache de Réal est presque devenue droite. Le gars s’appelle Jacques Cartier et il est de L’Île-Perrot. Croyez-le ou non, il s’agit d’une pure coïncidence. Les deux hommes ne se connaissaient pas. Réal et sa femme Ginette sont estomaqués. Réal veut les photographier même si le cliché ne rendra jamais l’inusité, l’insolite de cet instant. Mais attention, ce n’est pas tout.