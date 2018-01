Un début de saison exceptionnel

De l’avis de nombreux experts du monde de la motoneige, nous vivons un début de saison vraiment hors de l’ordinaire.

« Je crois qu’il faut remonter dix ans en arrière pour retrouver de telles conditions en début de saison, affirme Denis Lavoie, de Motoneiges.ca qui gravite dans le milieu depuis plus de 20 ans. Il nous est arrivé souvent dans le passé de débuter avant Noël sauf que durant la période des Fêtes, il y avait toujours une période de redoux qui venait détruire toutes les conditions gagnantes que nous avions. Cette saison, après avoir eu de la neige, le froid s’est installé de façon permanente, permettant aux bénévoles des clubs d’ouvrir les sentiers. À l’exception de quelques rares cas, avoir la quasi-entièreté du réseau disponible aux motoneigistes dans toutes les régions du Québec, c’est excellent en cette période de la saison. »

Dans l’esprit de cet expert, le seul petit point négatif, qui a gâché les efforts dans certains coins du Québec ce sont les grands vents.

« Les vents soufflaient en rafales , ce qui nuisait à l’entretien parce que la neige était déplacée en lames à certains endroits. Les bénévoles ont dû redoubler d’ardeur pour garder les bonnes conditions de sentiers. »

Les régions accessibles

Ce qu’il y a d’unique avec le réseau de sentiers du Québec, c’est sans aucun doute l’interconnexion entre les régions.

« Déjà, les amateurs peuvent quasiment faire le tour complet de la Gaspésie. Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, les monts Valin et les autres sentiers de la région sont ouverts, souligne Lavoie. Partout dans le Centre-du-Québec, dans Portneuf-Québec-Charlevoix, sur la Côte-Nord, en Chaudière-Appalaches, dans les Laurentides, les sentiers ouverts permettent aux amateurs de visiter un peu partout. C’est ce que les gens recherchent d’abord et avant tout : circuler dans des sentiers qui leur permettront de faire plusieurs centaines de kilomètres par jour. »

Nous sommes loin des années où Paul Gélinas de Yamachiche organisait ses fameuses Randonnées 500, qui étaient tout un exploit. C’est lui qui est à l’origine des grands voyages en motoneige. Il a fait découvrir à de nombreux motoneigistes qu’il était agréable de passer une semaine de vacances à parcourir les sentiers du Québec.

Une emission à surveiller

Dès le 21 janvier, vous allez pouvoir découvrir la nouvelle émission Motoneiges.TV.

Produite par Motoneiges.ca en collaboration avec la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec et Intact Assurance, ce nouveau show se veut une émission où les motoneigistes vont pouvoir se retrouver.

« Ça va sentir le gaz, comme on le dit dans le jargon du métier, lance Denis Lavoie. Nous allons présenter aux amateurs une émission produite par des motoneigistes, pour des motoneigistes autant novices que les plus aguerris. Ce sera vraiment 100 % motoneige. »

Pour les 17 à 77 ans

L’animation de cette nouvelle série, qui sera diffusée sur TVA Sports 2 et en reprise sur TVA Sports, a été confiée à Bertrand Godin et Maxime Sheehy. Ce dernier est bien connu dans le milieu. Il travaillait pour la compagnie Kimpex et a produit de nombreuses vidéos d’action pour ses anciens employeurs. Il sait de quoi il parle. Selon l’équipe, l’émission s’adressera aux motoneigistes de 17 à 77 ans.

Nul doute que les motoneigistes vont apprécier cette nouvelle émission qui leur fera visiter cet hiver les régions de la Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent, de l’Abitibi-Témiscamingue et des Laurentides.

En bref

GRAND PRIX DE VALCOURT

Du 9 au 11 février, Valcourt vivra à l’heure de son célèbre Grand Prix, qui est, selon les organisateurs, le plus gros événement de courses hivernales au monde. Le programme de la fin de semaine présentera huit disciplines et intégrera cinq championnats différents. Pour cette 36e édition, près de 350 pilotes seront au rendez-vous. Le Championnat National Snowcross Rock Star Energy CSRA attirera certainement les meilleurs pilotes de la discipline. Il y aura aussi une tranche du TLR Cup Tour, qui regroupe les meilleurs pilotes de motoneige sur ovale de glace. Jusqu’au 31 janvier prochain, vous pouvez profiter de la vente de billets à 30 % de rabais pour assister à cette fin de semaine mémorable. Pour tout savoir : www.grandprixvalcourt.com.

L’ÉTAT DES SENTIERS

Pour connaître tout ce qui se passe en ce qui a trait à l’état des sentiers partout au Québec, vous pouvez vous rendre sur le site de la Fédération : www.fcmq.qc.ca. En plus de pouvoir suivre la carte interactive, vous y découvrirez une liste de différents autres sites qui présentent l’état des sentiers dans la majorité des régions du Québec. Dans la plupart des cas, ce sont des sites de clubs, ce qui vous permettra d’avoir une info encore plus pointue. Vous pouvez aussi suivre les surfaceuses dans les sentiers, en temps réel. Aujourd’hui, avec de telles sources d’information, vous ne pouvez pas manquer votre randonnée, si vous prenez le temps de bien vérifier avant de partir.