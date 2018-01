Une tempête hivernale « atroce » pour l’est du Québec à nos portes

La puissante tempête qui frappe la côte est américaine depuis mercredi se dirige tout droit vers les provinces atlantiques et l’est du Québec. Dès la fin de la journée de jeudi, des vents forts, voire « violents », et de la neige abondante y feront la loi jusqu’à vendredi.

« Dans l’est du Québec, ça risque d’être atroce : des vents à tout casser et de la neige en quantité industrielle, résume Bruno Marquis, météorologue à Environnement Canada. C’est une bonne tempête, de 35 à 40 cm de neige et même plus par endroits », explique-t-il.

Vents à 90 km/h

Le Bas-Saint-Laurent (à partir de Kamouraska), la Gaspésie et la Côte-Nord doivent se préparer à des conditions qui rendront les déplacements extrêmement difficiles. « Les vents vont s’intensifier surtout en soirée et au cours de la nuit [de jeudi soir à vendredi] : il va venter fort. Ça pourrait souffler jusqu’à 90 et 100 km/h », prévient M. Marquis.

La tempête hivernale sera encore « intense » vendredi dans l’Est, ajoute-t-il, alors que les vents seront toujours puissants, causant énormément de poudrerie.

La Beauce sera aussi particulièrement touchée par cette dépression, qui y apportera au moins une quinzaine de centimètres de neige jeudi soir et dans la nuit de vendredi. Même chose dans la région de Montmagny-L’Islet et également à Saguenay.

Le pire jeudi soir à Québec

Bien que la tempête ne frappera pas la région de Québec aussi durement, elle ne l’épargnera pas complètement. Une dizaine de centimètres est attendue dans la capitale dès la fin de la journée jusqu’à vendredi matin. Sur la Rive-Sud, on pourrait recevoir quelque 15 centimètres.

« Les vents forts pourraient atteindre de 70 à 80 km/h jusqu’en milieu de soirée. Ça pourrait rendre les déplacements difficiles en auto », souligne le météorologue. Le ministère des Transports se dit prêt, de son côté, à faire face à la tempête pour dégager et déglacer les routes, alors que plusieurs régions font l’objet d’avertissements de tempête hivernale.

Par ailleurs, des avertissements d’onde de tempête ont aussi été émis par Environnement Canada pour de nombreuses régions côtières, principalement dans l’Est. « Les marées vont être à surveiller. Ça se pourrait qu’il y ait des débordements ou des dommages le long des côtes », indique Bruno Marquis.