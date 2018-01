ÉCJ aura une autre chance pour l'or

BUFFALO | Équipe Canada junior a tiré de l’arrière pour la première fois du tournoi, jeudi, mais a trouvé le moyen de revenir pour ensuite dominer les Tchèques, qu’ils ont finalement vaincu 7-2 pour obtenir une place en finale contre la Suède, vendredi soir.

ÉCJ aura donc la chance de remporter une première médaille d’or depuis 2015.

«C’est vraiment spécial. J’essaie de ne pas trop y penser. C’est la première fois que je vais jouer pour l’or avec le Canada. Il faut demeurer concentré à jouer de la bonne manière», a mentionné Maxime Comtois, auteur d’un but dans la victoire.

UNE FROUSSE

L’entraineur tchèque Filip Pesan avait mentionné qu’il ne fallait pas s’attendre à la même genre de raclée que lors du match hors-concours que le Canada avait remporté facilement au compte de 9-0.

Et ses joueurs lui ont donné raison en début de match puisqu’ils ont disputé du hockey hermétique en première période, empêchant les attaquants canadiens de s’installer en zone offensive et réussissant même à prendre les devants dans la rencontre.

Comme il l’a souvent fait dans le tournoi, l’attaquant Filip Zadina s’est moqué d’un rival, en l’occurrence Kale Clague, avant de battre Carter Hart d’un tir précis du côté rapproché.

«C’était la première fois qu’on tirait de l’arrière et ça nous a un peu remis sur les rails. On avait connu un début de match 50-50», a ajouté Comtois.

DRAKE BATHERSON EN FEU

Avant le match de jeudi, seul le Canada avait un plus haut taux de réussite en avantage numérique que les Tchèques dans le tournoi et les hommes de Dominique Ducharme ont continué sur cette lancée et en ont profité pour créer l’égalité, par l’entremise de Sam Steel.

Par la suite, ce fut l’affaire de Drake Batherson.

L’attaquant des Screaming Eagles du Cap-Breton, qui passera officiellement à l’Armada de Blainville-Boisbriand samedi, a inscrit deux buts presqu’identiques avec l’avantage d’un homme, en déviant des tirs de la ligne bleue de Cale Makar.

Jordan Kyrou et Comtois en ont ajouté pour le Canada avant que Batherson ne complète son tour du chapeau sur un bel échange avec Michael McLeod, pour s’emparer de la tête des buteurs du Mondial junior avec sept, à égalité avec Kieffer Bellows et Zadina, qui a aussi inscrit le deuxième but tchèque.

Pas trop mal pour un choix de quatrième ronde qui s’est battu jusqu’à la fin pour obtenir une place avec Équipe Canada junior !

«Il est arrivé et s’est battu pour un poste. À chaque jour, on voyait qu’il s’améliorait et qu’il s’ajustait. C’est un jeune intelligent qui travaille fort. Sa façon de s’ajuster et de se sentir de plus en plus confortable ne fait que continuer dans ce tournoi», a complimenté l’entraineur Dominique Ducharme qui n’aurait pu dire, à pareille date l’an dernier, que Batherson aurait atteindrait ce niveau un an plus tard.

Le pilote canadien a également vanté le travail d’un autre de ses troupiers, Victor Mete, qui effectuait un retour au jeu jeudi soir après avoir raté la ronde de quarts de finale contre les Slovaques. Mete a été confronté au trio de Zadina tout au long du match et Ducharme a aimé ce qu’il a vu.

«Il a fait du bon travail contre Zadina. Il a été solide. C’est un bon défenseur en transition mais il est également très bon défensivement. Il l’a montré ce soir.»

PLACE AUX SUÉDOIS

Maintenant, le Canada se prépare pour affronter la Suède, vendredi soir à 20h. La dernière fois que les deux formations ont croisé le fer en finale du Mondial junior, c’était en 2009 et c’est ÉCJ qui avait eu le dessus.

«Ils ont beaucoup d’habiletés et comptent probablement sur la meilleure défensive du tournoi. Ils ont des jeunes et certains joueurs qui jouent dans la Ligue américaine. Ce sera un match rapide, on devra nous imposer rapidement et connaitre un bon début de match pour calmer leur vitesse un peu. On devra garder ça simple», croit Maxime Comtois.