Le Canadien échange Al Montoya aux Oilers

Le Canadien de Montréal a échangé le gardien Al Montoya aux Oilers d'Edmonton jeudi contre un choix conditionnel de quatrième tour au repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2018.

Le gardien substitut de 32 ans en était à sa deuxième saison à Montréal. Au cours de la présente campagne, il a pris part à quatre matchs et en a amorcé trois. Il enregistré une fiche de 2-1, une moyenne de buts alloués de 3,77 et un pourcentage d’arrêts de ,863.

Repêché en première ronde par les Rangers de New York et sixième choix au total lors de l’encan de 2004, Montoya a disputé neuf saisons dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Il a évolué avec les Coyotes de Phoenix, les Islanders de New York, les Jets de Winnipeg et les Flames de Calgary en plus du Canadien.

Bientôt pleinement remis des symptômes d’une commotion cérébrale après une absence de deux mois, Montoya était revenu à l’entraînement mercredi et s’approchait d’un retour au jeu chez le CH.