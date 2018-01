Le FM93 revient à la musique le week-end

Après avoir fait le pari audacieux d’offrir une programmation 100 % parlée les week-ends, le FM93 ramène la musique sur ses ondes. C’est donc dire que le virage parlé n’aura duré qu’une saison...

« À la demande générale, dès le 13 janvier, le FM93 ramène une programmation musicale les samedis et dimanches, de 10 h à 18 h », peut-on lire dans un communiqué envoyé jeudi.

C’est La Grande Messe du Rock, une nouvelle émission qui sera animée par François Jacques, alias Jacky Pop, qui prendra le relais. La station met donc fin à ses trois nouvelles émissions Vice et versa, Mythes et complots et Auto 360.

Photo tirée de Facebook

L’émission Que Québec se lève animée par Paul-Raphaël Charron de 7 h à 10 h demeurera dans la grille, mais comptera une nouvelle coanimatrice.

C’est l’animatrice Isabelle Juneau, anciennement de Rouge FM, qui prendra la place jusqu’ici occupée par Melissa Paquet.

Les deux animatrices en ont fait l’annonce respectivement sur leurs comptes Facebook.

Julie Grenon aux nouvelles et Kevin Dupont aux sports complètent la nouvelle mouture de l’équipe.

Daniel Gélinas se joint à l’équipe du Retour

Par ailleurs, l’ex-directeur général du Festival d’été de Québec et actuel consultant pour le Carnaval de Québec, Daniel Gélinas, fait le saut à la radio et devient collaborateur de l’émission du Retour. Il particpera à l'émission désormais pilotée par Ève-Marie Lortie une fois par semaine.

Photo d'archives Simon Clark

Éric Duhaime, Luc Dupont, Alec Castonguay, Patrick Lagacé et Sylvie Lavallée font notamment partie de cette équipe de collaborateurs.