Pour le meilleur et pour le pire

La première saison de Jonathan Drouin avec le Canadien ne se déroule pas, jusqu’ici, comme il le souhaitait. Comme tout joueur dont l’équipe éprouve des difficultés, il s’efforce de rester positif.

Le mécontentement se lisait sur le visage de Drouin. Il était en beau fusil et c’était très bien ainsi.

Quand on est payé pour générer de l’attaque et produire, la frustration prend le dessus et il ne faut pas avoir peur d’afficher ses émotions.