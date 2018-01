Top des meilleurs restos de l’année

C’est le temps du bilan gourmand, le temps d’établir un palmarès et donc, une analyse de satisfaction pour les restaurateurs, les chefs, les styles de cuisine qui se démarquent. Nous avons eu une année vraiment faste... Comme chaque année, les ouvertures et fermetures sont dans l’actualité, mais j’avoue que l’année 2017 aura été riche en saveurs de tout genre. Beaucoup de créations, de concepts, des valeurs sûres qui demeurent toujours au top, des petits nouveaux prometteurs. La restauration, malgré les difficultés, tient le cap.

Le repas de l’année

Juni ★★★★★

Cuisine japonaise d’exception

Un moment de grâce ultime. Chaque bouchée est un enchantement. S’installer au comptoir et regarder le chef Junichi Ikematsu préparer ses œuvres est un ravissement.

156, avenue Laurier Ouest, Montréal | 514 276-5864

Le restaurant de l’année

La Chronique ★★★★★

Cuisine classique d’inspiration française et québécoise

L’archétype du restaurant haut de gamme, sans un seul millimètre de prétention. Marc De Cank et Olivier De Montigny, complétés par une équipe très compétente, sont complètement dévoués au bonheur des clients.

104, avenue Laurier Ouest,Montréal | 514 271-3095

Les coups de cœur de l’année

Le St-Urbain ★★★★1/2

Cuisine gastronomique dans un environnement bistro

Le secret le mieux gardé de Montréal. Maîtrise technique hors du commun, les prestations sont formidablement délicieuses et délicates. De la grande cuisine et un service impeccable.

96, rue Fleury Ouest, Montréal | 514 504-7700

Hopkins ★★★★

Cuisine élégante, vive, raffinée, voyageuse

Il était temps, Monkland tient enfin sa grande table. Liam Hopkins est un chef talentueux, discret, dévoué à sa passion. Cela se transmet directement dans l’assiette, un gros coup de cœur de l’année.

5626, av. de Monkland, Montréal | 514 379-1275

L’épicurieux ! ★★★★

Cuisine pour les clients que l’on aime comme des amis

Une équipe enthousiaste, des bons produits, des beaux plats et de bons desserts. Des restaurateurs qui ne se prennent pas au sérieux, mais qui font les choses sérieusement. Bravo !

2270, rue de l’Église, Val-David | 819 320-0080

Hà ★★★1/2

Cuisine d’Asie du Sud-Est

C’est la place de l’heure. Le décor et l’aménagement sont judicieux, la cuisine est très savoureuse et enjôleuse. Cocktails originaux. Prix doux. Tout pour plaire.

600, rue William, Montréal | 514 379-4111

Impasto ★★★1/2

Cuisine italienne authentique

Stefano, Michele, Aicia, quel trio formidable ! On comprend pourquoi le succès de ce restaurant ne se dément pas. C’est bon et authentique. Service professionnel.

48, rue Dante, Montréal | 514 508-6508

Pour sortir entre amis

Montréal Plaza ★★★★1/2

Cuisine inspirée et inspirante

Le chef Charles-Antoine Crète et sa complice Cheryl Johnson savent s’entourer d’une équipe de premier plan en cuisine et en salle. Résultat, c’est vraiment spectaculaire.

6230, rue St-Hubert, Montréal | 514 903-6230

Kitchen Galerie ★★★★

Cuisine du marché, juste à côté

Au marché Jean-Talon. Une cuisine à quatre mains et plus. Les chefs, Mathieu Cloutier et Mathieu Bourdages, vous font à manger dans leur cuisine ou presque et vous servent. Impossible de ne pas passer une belle soirée en leur compagnie.

60, rue Jean-Talon Est, Montréal | 514 315-8994

Taverne Sur Le Square ★★★★

Cuisine d’influence italienne raffinée

Une bien belle surprise que cette taverne revisitée avec élégance et sa cuisine bien maîtrisée. L’été, la terrasse est un must. Service et accueil charmant.

1, Carré Westmount, Westmount | 514 989-9779

Grumman 78 ★★★1/2

Cuisine festive d’inspiration mexicaine

Un de mes restaurants chouchou. Décontraction au maximum, qualité au maximum. Bien faire les choses sans se prendre la tête. Merci Grumman 78.

630, rue de Courcelles, Montréal | 514 290-5125

Les vilains garçons ★★★1/2

Cuisine généreuse et originale

Jamais vu de vilains garçons aussi gentils et talentueux. Formule tapas gourmande, prix incroyablement doux. Superbe maison à découvrir.

39A, rue Laval, Gatineau | 819 205-5855

La cuisine du cœur

Bistro Rosie ★★★★

Cuisine intime, personnelle, directe au cœur

Mini restaurant, maxi plaisir. Une cuisine d’instinct, de passion et du plaisir de faire plaisir. On devine facilement que le chef Jérémy Daniel-Six se fait plaisir à lui aussi. C’est beau à voir et à goûter.

1498, rue Bélanger, Montréal | 514 303-2010

Marconi ★★★★

Cuisine de petits plats dans les grands

Mehdi et Molly, cela résume la symbiose qui règne dans ce petit local de la rue Mozart. Un couple dans la vie comme au travail. Mehdi à la cuisine très personnelle et Molly aux cocktails savamment dosés. De l’amour partout.

45, rue Mozart Ouest, Montréal | 514 490-0777

Mangiafoco ★★★1/2

Une pizzeria... mais plus que ça

Vous avez eu une mauvaise journée, vous avez besoin d’un câlin gourmand et d’un gros réconfort ? Ne cherchez plus. Pizzas formidables et desserts top.

105, rue Saint-Paul Ouest, Montréal | 514 419-8380

Le Bloomfield ★★★1/2

La cuisine d’une femme généreuse

Cuisine chaleureuse, végétale souvent, des soccas délicates réalisées avec respect et passion par Caroline Dumas. Un restaurant de proximité en tous points.

1199, avenue Van Horne, Outremont | 514 277-1001

Mélisse ★★★1/2

Cuisine douce et audacieuse

Mélisse est un restaurant réconfortant, comme une tisane apaisante. On y trouve une cuisine délicate, matin, midi et soir. Les brunchs sont formidables et les desserts remarquables.

719, rue William, Montréal | 514 379-3794

Les meilleurs nouveaux concepts de l’année

Rosélys ★★★★

Cuisine d’hôtel dans un vrai restaurant

À l’hôtel Fairmont Le Reine Élisabeth. Un phénix qui renaît de ses cendres, mais en beaucoup mieux. Un coup de maître avec des prestations à la hauteur. Maintenant un incontournable.

900, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal | 514 954-2261

Lov ★★★1/2

Cuisine végétarienne élégante

Un restaurant qui comble les végétariens, mais qui n’intimide pas ceux qui ne le sont pas. Wow, un tour de force. Tout le monde est bienvenu, en plus. Leurs restaurants sont magnifiques. (Plusieurs adresses, voir le site)

464, rue McGill, Montréal | 438 387-1326

Bar George ★★★1/2

Cuisine classique d’inspiration anglaise

Le célèbre club Mount Stephen a changé de vocation. On y retrouve aujourd’hui l’un des plus jolis bars à cocktails de Montréal où l’on peut aussi déguster de savoureux petits encas. C’est chic, mais pas toc.

1440, rue Drummond, Montréal | 514 669-9243

Le Blumenthal ★★★1/2

Cuisine bistro modernisée

Très joli restaurant, idéalement situé à proximité du Quartier des spectacles. Parfait pour l’avant-pendant et après spectacle. Cuisine bistro de qualité.

305, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal | 514 288-5992

Licence IV ★★★1/2

Cuisine de bistro classique

Paris, Paris, Paris... Tout nous y fait penser et c’est voulu. Le décor est magistral, la cuisine sans prétention, la vaisselle et verrerie vintage... On adore.

1524, rue Notre-Dame Ouest, Montréal | 514 938-8084

Dans l’univers du vin et de la cuisine

Le Serpent ★★★★

Cuisine italienne élégante

Élégance dans le service comme dans l’accueil. Cuisine italienne délicate. Carte des vins de passionnés. Ici, on sait faire... plaisir surtout.

257, rue Prince, Montréal | 514 316-4666

Tandem ★★★★

Cuisine gastronomique française « Apportez votre vin »

Le chef Pascal Turgeon s’active pour créer des réalisations culinaires très savoureuses et très joliment présentées. Sa conjointe Ericka, présente à l’accueil et en salle, rassure par son professionnalisme.

586, rue Villeray, Montréal | 514 277-3339

Accords, resto bar à vin ★★★★

Cuisine raffinée, végétale et carné

La nouvelle formule du plat proposé en version végétale ou avec protéine animale est judicieuse. Ajouter à cela des harmonies vineuses impeccables et vous avez là, un accord parfait.

212, rue Notre-Dame Ouest, Montréal | 514 282-2020

Le Dur à cuire ! ★★★★

Cuisine franche, savoureuse et généreuse

Une belle gang de passionnés par leur métier. Cuisine sincère, de grands classiques revisités. Ça sent l’amour du travail bien fait. Bravo.

219, rue Saint-Jean, Longueuil | 450 332-9295

L’Oregon, bar à vin ★★★1/2

Cuisine créative, les chefs s’amusent

Ils sont jeunes, pleins de talent et de passion et ils souhaitent faire de leur restaurant, dans le secteur Sainte-Rose à Laval, une nouvelle destination gourmande et vinicole. C’est réussi.

241, boulevard Curé-Labelle, Laval | 579 641-1414

Les meilleurs restaurants de Montréal pour voyager sans bouger

Tapeo ★★★★

Cuisine espagnole élégante et authentique

Être bon un jour, ça arrive souvent dans les restaurants. Ce qui est plus rare, c’est de l’être tout le temps. Tapeo performe dans ce domaine. Cuisine, vin, service, tout y est toujours impeccable.

511, rue Villeray, Montréal | 514 495-1999

3734 ★★★★

Cuisine portugaise modernisée

L’une des meilleures tables du quartier Saint-Henri. Le chef, Sofiane Ghanmi­­, donne beaucoup d’élégance et de raffinement à sa cuisine d’influence portugaise.

3734, rue Notre-Dame Ouest, Montréal | 514 303-0777

Tiradito ★★★★

Cuisine péruvienne créative

Le chef Marcel Larrea fait honneur à la cuisine péruvienne qui explose sur la scène de la gastronomie mondiale. Ici au Tiradito, c’est joyeux et savoureux et vous pouvez aussi déguster de bons cocktails... Ça sent le voyage !

1076, rue de Bleury, Montréal | 514-866-6776

Madre ★★★★

Cuisine péruvienne « Apportez votre vin »

Un des chefs les plus créatifs du Québec. La cuisine péruvienne de Mario Navarrete Jr est en plein accord avec ce qui se fait actuellement au Pérou. Respect des traditions et modernité, une dualité culinaire passionnante. (Plusieurs adresses, voir le site)

124, rue Fleury Ouest, Montréal | 514-439-1966

Tangia ★★★★

Cuisine marocaine délicate

La cuisine marocaine est l’une des meilleures du monde. Tangia exprime bien cette cuisine parfumée et élégante. Magnifique décor, le voyage est assuré.

2072, rue Drummond, Montréal | 514-282-9790

