Un homme recherché pour des méfaits chez des témoins de Jéhovah

L’auteur de plusieurs méfaits commis sur le site de la Salle du Royaume des témoins de Jéhovah du boulevard de l’Ormière est activement recherché par le Service de police la Ville de Québec (SPVQ).

Photo courtoisie

Les gestes reprochés se sont déroulés entre septembre et décembre 2017 et le méfait est d’une valeur de moins de 5000 $.

Les gestes ont été posés à l’extérieur du bâtiment. « Il s’agit de choses brisées et renversées. Ce sont plusieurs actions différentes. Je ne peux pas rentrer plus dans les détails pour des questions d’enquête », indique Cyndi Paré, porte-parole au SPVQ.

Le suspect recherché est un homme de race blanche dans la trentaine. Il mesure environ 1,78 m et pèse environ 90 kg. Au moment des faits, il portait un chandail à capuchon noir avec un logo rouge sur lequel on peut lire le mot « Fallen », des bermudas en jeans bleu pâle et des souliers et des gants noirs.

Toute information sur ce dossier peut être acheminée confidentiellement au SPVQ en composant le 418 641-AGIR ou le 9-1-1, pour une intervention immédiate. Pour les gens de l’extérieur, composez sans frais le 1 888 641-AGIR.