Un séisme de magnitude 3,5 enregistré près de Beaupré

Un 2e séisme de faible magnitude en moins de deux jours a touché la région de Québec, cette fois jeudi matin à 15 kilomètres au sud-est de Beaupré.

Le tremblement de terre a été légèrement ressenti dans la région de Québec et s’est produit à la même hauteur qu’un autre séisme, le 2 janvier dernier, entre Saint-Vallier et Berthier-sur-Mer, sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent. Séisme Canada indique qu’on n’a rapporté aucun dommage.

Deux séismes de ce genre, en deux jours, c’est un phénomène plutôt rare, selon Maurice Lamontagne, sismologue pour Ressources naturelles Canada (RNC).

« Généralement, les séismes comme ceux-ci, on va en avoir un et ça peut prendre plusieurs années avant qu’il y en ait un autre au même endroit. C’est quand même inhabituel, mais pas inquiétant », explique-t-il.Toutefois, la situation est suivie de près, chez RNC. « S’il se produisait d’autres petits séismes, on appellerait ça un essaim de tremblements de terre. Ce sont des tremblements de terre qui arrivent à répétition au même endroit », poursuit M. Lamontagne.

Le phénomène s’est produit dans la province du Nouveau-Brunswick, au début de l’année 2016. De 20 à 30 petits séismes de faible intensité ont été ressentis dans le petit village de McAdams, au sud-ouest de la province, près de la frontière du Maine.

La collègue de M. Lamontagne, Allison Bent, rappelle que les régions qui bordent le fleuve Saint-Laurent sont propices aux séismes, en raison de la faille de Logan. « Il y a des millions d’années, le continent commençait à se séparer le long du fleuve. À cause de ça, il y a une faiblesse qui perdure », indique-t-elle.

Le Service de prévention contre les incendies de la Ville de Québec rappelle trois mesures simples à suivre, en cas de séisme. Il s’agit d’avoir en main une trousse d’urgence toujours prête en cas d’évacuation rapide de la résidence, d’élaborer un plan d’urgence familial et d’être prêt à agir en adoptant un comportement sécuritaire et en connaissant les lieux où l’on peut s’abriter.