Une mère plongée dans le coma à cause de la méningite

Le petit Noah est passé près de perdre sa maman en octobre dernier. Caroline Dupont a contracté la méningite et s’est retrouvée entre la vie et la mort. La veille des événements, elle était pourtant loin de se douter de ce qui allait lui arriver.

« J’avais des plaques rouges, je pensais que je faisais une réaction allergique. Je suis allée me coucher », a-t-elle confié à TVA Nouvelles.

Son conjoint a constaté le lendemain matin qu’elle ne se levait pas. Elle ne semblait pas dans son état normal. Miguel Bouillé-Forget a aussitôt appelé l’ambulance.

À l’hôpital, la jeune mère de famille a passé 8 jours dans le coma. Son conjoint était à son chevet tout ce temps-là, dormant très peu. Caroline s’est finalement « réveillée le matin de sa fête le 19 octobre », comme l’a raconté Miguel Bouillé-Forget.

En se réveillant, la jeune mère de 22 ans a aussi appris qu’elle avait fait un accident vasculaire cérébral. Elle devait donc réapprendre à utiliser un de ses pieds. Elle avait aussi perdu un bébé. « On avait appris la veille de mon coma que j’étais enceinte de cinq semaines », explique-t-elle avec émotion.

Le cas de Caroline est très rare. La Direction de santé publique de la Mauricie et du Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) parle de deux à quatre cas par année en Mauricie. « On parle de la méningite à méningocoques. C’est souvent la plus spectaculaire. Les autres cas de méningites, on en a probablement un peu plus dans la région, mais c’est difficile à déterminer », a précisé Danielle Samson, médecin-conseil.

Comme si la famille n’avait pas assez eu son lot de malheurs en 2017, le petit Noah a lui aussi été hospitalisé. Il serait né avec un seul rein.

En raison de tous ces événements, le père n’a pas retravaillé depuis le 10 octobre dernier. Une page Gofundme a donc été mise sur pied pour aider la famille.