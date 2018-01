Big Little Lies balaiera les Golden Globes

La presse internationale est unanime : la série Big Little Lies de Jean-Marc Vallée répétera son exploit des Emmy Awards dimanche soir en dominant la cérémonie des Golden Globes à Los Angeles.

Ouvrant la marche avec six nominations, plus que toute autre série en lice cette année, la première saison du drame de HBO mettant en vedette Nicole Kidman et Reese Whiterspoon est destinée à survoler le prestigieux gala.

Jean-Marc Vallée assistera au prestigieux rendez-vous, nous confirme son entourage.

Selon toute vraisemblance, Big Little Lies (en français, Petits secrets, grands mensonges) sera sacrée Meilleure minisérie. Dans cette catégorie, l’œuvre du réalisateur québécois Jean-Marc Vallée fera face à Fargo et Feud: Bette and Joan, qui étaient également finalistes aux prix Emmy en septembre. Quant aux autres séries en nomination, The Sinner et Top of the Lake: China Girl, les chances qu’une des deux crée la surprise sont minces. The Sinner a obtenu un succès plutôt confidentiel et Top of The Lake: China Girl n’est pas une nouveauté. La Hollywood Foreign Press Association ayant toujours préféré récompenser les premières saisons, il s’agit donc d’un handicap.

Une formalité

D’après The Guardian, le couronnement de Big Little Lies n’est qu’une formalité. Le quotidien britannique décrit l’adaptation du roman de Liane Moriarty comme « une série de haute voltige remplie de performances élégantes et d’intrigues palpitantes ».

Aux dires du Vanity Fair, la série de Jean-Marc Vallée « remportera – et mérite de remporter – les grands honneurs ». Le magazine prédit sa domination dans chacune des catégories où elle est citée, soit Meilleure minisérie, Meilleure actrice dans une minisérie (Nicole Kidman), Meilleure actrice de soutien dans une minisérie (Laura Dern) et Meilleur acteur de soutien dans une minisérie (Alexander Skarsgård).

Même verdict du côté de Rolling Stone, Entertainment Weekly et Variety, qui qualifie Big Little Lies de « grand favori ».

Avis à ceux qui souhaiteraient dévorer la série au cours du week-end pour pouvoir mieux apprécier les Golden Globes, sachez qu’elle est offerte en DVD (incluant une version sous-titrée en français) ainsi que sur Crave TV (un service de vidéo sur internet comme Netflix) et Super écran Go (en version française).

Les autres favoris

Ailleurs en télévision, The Handmaid’s Tale (La servante écarlate) devrait s’imposer du côté des séries dramatiques. La lutte est plus difficile à prévoir du côté des comédies, avec Black-ish, The Marvelous Mrs. Maisel, Master of None, SMILF et Will and Grace.

Du côté du cinéma, The Shape of Water domine la sélection avec sept mentions, devant The Post et Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.

► Les 75es Golden Globes seront diffusés à CTV et NBC dimanche soir à 20 h.

Big Little Lies: 6 nominations