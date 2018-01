«Bombe météo»: plusieurs routes fermées dans l’est du Québec

Les conditions météorologiques difficiles dans l’est du Québec ont forcé le ministère des Transports du Québec (MTQ) à fermer plusieurs routes, vendredi.

Les déplacements au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie, au Saguenay-Lac-Saint-Jean et sur la Côte-Nord étaient particulièrement affectés par cette «bombe météo».

«Ce sont des conditions extrêmes. Le vent et la visibilité nulle par endroit font en sortes qu’on est obligés de maintenir plusieurs routes fermées», a indiqué Denis Arsenault, porte-parole du MTQ, sur les ondes de LCN, vendredi.

L’autoroute 20 et la route 132 ont été bloquées aux automobilistes dans le Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, et ce, de Rivière-du-Loup à Grande-Vallée. Les tronçons de ces routes situés à l’ouest de Rivière-du-Loup ont pour leurs parts été rouverts.

Sur la Côte-Nord, la route 138 entre Tadoussac et Rivière-Éperlan était toujours fermée, en milieu d’après-midi, tandis que les conditions routières entre Baie-Sainte-Catherine et Petite-Rivière-Saint-François demeurent ardues.

Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, la route 170 est fermée à la circulation de l’avenue Saint-Alphonse à Saint-Bruno jusqu’à la rue Quen à Saint-Gédéon. Même chose pour la route 169 de Hébertville au boulevard Maurice-Paradis à Alma. La route 173 entre Dolbeau-Mistassini et Saint-Félicien est également interdite d’accès.

Dans la région de Chaudière-Appalaches, toutes les routes sont ouvertes, mais les conditions demeurent difficiles sur la majorité d’entre elles.

Les services de traversier entre Matane, Baie-Comeau et Godbout ont été suspendus, tandis que les départs se font aux 60 minutes de chaque rive pour la traverse Tadoussac–Baie-Sainte-Catherine.

Le service par autocar est également affecté au Québec. Orléans Express a déjà annoncé l’annulation de plusieurs départs prévus jeudi soir et vendredi matin. Plusieurs autres dépendent des conditions routières à venir et sont susceptibles d’être annulés.