Ces vedettes vainquent le froid avec style

Pas facile d’être cute à -20 °C. C’est pourquoi on s’est tournées vers nos vedettes préférées pour faire le plein d’inspiration.

Sans plus tarder, voici 5 stars qui maîtrisent la mode hivernale comme des pros.

Gigi Hadid

Gigi semble avoir trouvé une formule gagnante. La top préconise un combo mom jeans, bottillons et veste colorée pour un look d’hiver à la fois cool et décontracté.

Une publication partagée par Mimi Cuttrell (@mimicuttrell) le 20 Déc. 2017 à 4 :26 PST

Une publication partagée par Mimi Cuttrell (@mimicuttrell) le 15 Déc. 2017 à 6 :26 PST

Maripier Morin

Si on est tannées de porter des jeans, on copie la belle MP et on réinvente nos pulls chauds préférés en les agençant tantôt à un pantalon évasé, tantôt à une mini-jupe en cuir verni.

Une publication partagée par MARIPIER (@maripiermorin) le 28 Déc. 2017 à 10 :58 PST

Une publication partagée par MARIPIER (@maripiermorin) le 2 Janv. 2018 à 3 :41 PST

Ariana Grande

Pour ses vacances au Colorado, Ariana a rempli sa valise de tenues hautes en couleur, prouvant à tous que les teintes vibrantes ne sont pas réservées qu’aux mois chauds. On approuve!

Une publication partagée par Ariana Grande (@arianagrande) le 20 Déc. 2017 à 12 :15 PST

Une publication partagée par Ariana Grande (@arianagrande) le 19 Déc. 2017 à 2 :19 PST

Juliette Gosselin

On déclare officiellement Juliette la reine des chapeaux. La fashionista conjugue les couvre-chefs mieux que quiconque et nous donne sérieusement envie de délaisser notre vieille tuque plate.

Une publication partagée par Juliette Gosselin (@gosson.j) le 18 Déc. 2017 à 1 :26 PST

Une publication partagée par Juliette Gosselin (@gosson.j) le 1 Nov. 2017 à 11 :36 PDT

Bella Hadid

Comme sa grande sœur, Bella aussi affiche un style d’enfer même quand le mercure chute. La plus edgy des Hadid démontre qu’on peut arborer un haut écourté en hiver simplement en le superposant avec un haut plus long. Et que dire de son pantalon à volants? A-DO-RA-BLE!

Une publication partagée par 🦋 (@bellahadid) le 20 Déc. 2017 à 10 :26 PST

Une publication partagée par 🦋 (@bellahadid) le 30 Déc. 2017 à 9 :34 PST

*Pour faire le plein d’inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!